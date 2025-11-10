Chiều tối 10/11, một tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực trụ điện đầu đường số 4, gần một công ty trong khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Sự cố khiến hàng nghìn hộ dân và một số doanh nghiệp mất điện.

Theo người dân, vào khoảng 17h40, trụ điện bất ngờ phát nổ lớn, kèm theo lửa và khói. Ngay sau đó, điện trong khu vực tổ dân phố 83 và chợ Thanh Vinh bị cắt hoàn toàn.

Trụ điện nằm trong KCN Hòa Khánh phát nổ.

Lực lượng chữa cháy có mặt triển khai dập lửa.

Sự cố khiến một số công ty trong KCN Hòa Khánh phải tạm ngừng sản xuất; hàng loạt quán ăn, cửa hàng dọc đường Âu Cơ – đoạn qua chung cư Hòa Khánh và chợ Thanh Vinh không thể buôn bán vào giờ cao điểm.

Một số công ty và hàng nghìn hộ dân quanh khu vực bị mất điện.

Nhân viên điện lực có mặt kiểm tra, khắc phục sự cố.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, khống chế nguồn lửa.

Cùng lúc, nhân viên điện lực khẩn trương có mặt để kiểm tra và khắc phục sự cố để khôi phục cấp điện trở lại cho người dân.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.