Clip: Sau tiếng nổ lớn, hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống đường ở Quảng Ngãi

Trưa 28/10, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, cho biết vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khi người dân đang ngủ. Sau tiếng nổ lớn, đất đá từ sườn núi tràn xuống mặt đường, làm tắc hoàn toàn tuyến đường từ trung tâm xã lên 5 thôn gồm Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Xa Úa, Mô Po và Tu Răng.

Theo ông Hòa, 5 thôn trên có khoảng 430 hộ dân với 1.700 nhân khẩu. Hiện trường sạt lở cách khu dân cư khoảng 1km nên không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ các thôn đang bị cô lập.

Hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống đường sau tiếng nổ lớn lúc rạng sáng. Ảnh: C.Đ

Mưa lớn kéo theo dòng bùn đỏ cuồn cuộn chảy dài hơn 3km, vùi lấp nhiều diện tích hoa màu và chia cắt tuyến đường liên thôn từ Làng Mới đi Ngọc Nang. Ước tính, hàng nghìn mét khối đất đá bị cuốn trôi, gây hư hại nặng cho các ruộng lúa nước, cà phê và mắc ca của người dân.

Chính quyền xã Ngọc Linh đang thống kê thiệt hại và rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao để di dời người dân đến nơi an toàn.

“Trước mắt, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng túc trực hai đầu tuyến, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân qua lại. Các trường học cũng cho học sinh nghỉ học ngày 27 và 28/10 để đảm bảo an toàn”, ông Hòa nói.

Vụ sạt lở khiến giao thông của 5 thôn bị chia cắt với trung tâm xã miền núi ở Quảng Ngãi. Ảnh: C.Đ

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trong xã tiếp tục xảy ra sạt lở, mặt đường nứt gãy và xuất hiện nhiều hố sụt. Trên tỉnh lộ 673, đoạn từ xã Xốp vào Ngọc Linh, có khoảng 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, cây cối cùng đất đá tràn xuống khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Hiện người dân chỉ có thể đi bộ hoặc khiêng xe qua các đoạn bị sạt lở. UBND xã Ngọc Linh đã huy động lực lượng dân quân và người dân khắc phục tạm thời những vị trí nguy hiểm, đồng thời kích hoạt phương án “4 tại chỗ” - gồm lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy - để chủ động ứng phó nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.