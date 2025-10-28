Sau tiếng nổ lớn vang lên trong đêm, đất đá từ sườn núi ở xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) đổ ập xuống, tạo thành dòng bùn cuồn cuộn dài hàng cây số, vùi lấp hoa màu và cô lập 5 thôn với hơn 1.700 người dân.
Clip: Sau tiếng nổ lớn, hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống đường ở Quảng Ngãi
Trưa 28/10, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, cho biết vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khi người dân đang ngủ. Sau tiếng nổ lớn, đất đá từ sườn núi tràn xuống mặt đường, làm tắc hoàn toàn tuyến đường từ trung tâm xã lên 5 thôn gồm Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Xa Úa, Mô Po và Tu Răng.
Theo ông Hòa, 5 thôn trên có khoảng 430 hộ dân với 1.700 nhân khẩu. Hiện trường sạt lở cách khu dân cư khoảng 1km nên không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ các thôn đang bị cô lập.
Mưa lớn kéo theo dòng bùn đỏ cuồn cuộn chảy dài hơn 3km, vùi lấp nhiều diện tích hoa màu và chia cắt tuyến đường liên thôn từ Làng Mới đi Ngọc Nang. Ước tính, hàng nghìn mét khối đất đá bị cuốn trôi, gây hư hại nặng cho các ruộng lúa nước, cà phê và mắc ca của người dân.
Chính quyền xã Ngọc Linh đang thống kê thiệt hại và rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao để di dời người dân đến nơi an toàn.
“Trước mắt, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng túc trực hai đầu tuyến, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân qua lại. Các trường học cũng cho học sinh nghỉ học ngày 27 và 28/10 để đảm bảo an toàn”, ông Hòa nói.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trong xã tiếp tục xảy ra sạt lở, mặt đường nứt gãy và xuất hiện nhiều hố sụt. Trên tỉnh lộ 673, đoạn từ xã Xốp vào Ngọc Linh, có khoảng 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, cây cối cùng đất đá tràn xuống khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.
Hiện người dân chỉ có thể đi bộ hoặc khiêng xe qua các đoạn bị sạt lở. UBND xã Ngọc Linh đã huy động lực lượng dân quân và người dân khắc phục tạm thời những vị trí nguy hiểm, đồng thời kích hoạt phương án “4 tại chỗ” - gồm lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy - để chủ động ứng phó nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.
11 người mắc kẹt trong lũ ở Lâm Đồng
Rạng sáng 28/10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận hiện trường, giải cứu 11 người bị mắc kẹt trong lũ tại xã Hiệp Thạnh, đưa tất cả đến nơi an toàn.
Từ chiều tối 27/10, mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về khiến quốc lộ 20 cùng khu dân cư các thôn Định An, K’Rèn và K’Long (xã Hiệp Thạnh) bị ngập sâu. Nhiều khu vực chìm trong nước, có nơi ngập từ 1 đến 1,5m.
Chính quyền xã Hiệp Thạnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí lực lượng tại những điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời tổ chức sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Đến khoảng 21h tối 27/10, nước lũ tại thôn K’Long dâng cao, nhiều nhà dân bị ngập khiến 11 người bị cô lập, không thể tự thoát ra ngoài.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đội PCCC-CNCH Khu vực 2 huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường. Khi đến nơi, nhiều nhà dân bị cô lập giữa dòng nước lũ; khu vực có nhiều cây cối, địa hình phức tạp nên không thể sử dụng xuồng máy. Các chiến sĩ phải dùng xuồng phao gắn động cơ nhẹ để di chuyển và tiếp cận từng căn nhà bị cô lập.
Lực lượng sau đó được tăng cường bởi Đội PCCC-CNCH Khu vực 1 với 1 xe chữa cháy và 7 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp giải cứu toàn bộ người mắc kẹt an toàn.
Những ngày qua, mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở, gây gián đoạn giao thông. Khoảng 16h ngày 27/10, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, gây tắc đường. Sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng làm giao thông qua khu vực bị gián đoạn.
Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời đất đá, cơ bản khắc phục hiện trường để đảm bảo lưu thông. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự – UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ trong hai ngày 26 và 27/10 đã khiến một nữ giáo viên tử vong; 93 ngôi nhà bị ngập; hơn 530 ha cây trồng bị ngập, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng.
Mưa lớn kéo dài khiến mố cầu Ca Da trên tuyến quốc lộ 24C (xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) bị sạt lở, tạo thành “hố tử thần” sâu ngay đầu cầu. Một người đi xe máy khi qua khu vực này bị rơi xuống hố, rất may đã thoát nạn.