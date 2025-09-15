Theo thông tin ban đầu, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô đã xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua tỉnh Ninh Bình).

Khoảng 9h45 ngày 15/9, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại Km 122 (đoạn qua tỉnh Ninh Bình). Theo đó, 3 ô tô xảy ra tai nạn gồm 1 xe bán tải (chưa rõ BKS, người điều khiển), 1 ô tô limousine mang BKS 29E-127.XX (chưa rõ người điều khiển) và một xe khách loại 30 chỗ ngồi (chưa rõ BKS, người điều khiển).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Q.T

Một xe khách lao xuống đường gom của cao tốc sau tai nạn. Ảnh: Q.T

Tại hiện trường, ô tô bán tải dừng tại làn 2 của cao tốc, xe limousine bị lật nghiêng, biến dạng hoàn toàn, còn xe khách bị lao về phía đường gom. Người bị thương nằm la liệt trên cao tốc.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết.

"Lực lượng chức năng đang ghi nhận thương vong từ vụ tai nạn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu", đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho biết. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.