Liên quan vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, hình ảnh từ camera hành trình của xe phía sau cho thấy chiếc Limousine đã tông thẳng vào đuôi xe tưới cây.

Dữ liệu từ camera hành trình của xe bán tải và xe Limousine cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc Limousine di chuyển sát làn 1, gần dải phân cách giữa, trong khi phía trước có xe tưới cây đang hoạt động và bật đèn cảnh báo trên nóc.

Trước khi va chạm, xe Limousine không có dấu hiệu tránh hoặc giảm tốc độ.

Ô tô Limousine đã tông thẳng vào xe tưới cây trên cao tốc. Ảnh chụp màn hình

Sau cú va chạm mạnh với xe tưới cây, ô tô Limousine đã bị lật ngang rồi va chạm với ô tô khách màu xanh (chưa rõ BKS), khiến xe này lao ra phía đường gom. Tiếp đó, ô tô bán tải tiếp tục đâm vào ô tô Limousine. Bước đầu, công an ghi nhận có 8 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Q.T

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lãnh đạo Cục đã giao Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt phối hợp với các công ty quản lý đường cao tốc để quán triệt yêu cầu bảo đảm an toàn khi chăm sóc cây xanh hoặc thực hiện duy tu, bảo dưỡng. Đồng thời, Cục cũng làm việc với Cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đường và quy trình điều động phương tiện thi công trên cao tốc.

Trước đó, khoảng 9h18 ngày 15/9, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại Km 222+800 (đoạn qua tỉnh Ninh Bình). Theo đó, 4 ô tô xảy ra tai nạn gồm: 1 xe bán tải (chưa rõ người điều khiển), 1 xe tưới cây (chưa rõ người điều khiển), 1 ô tô Limousine mang BKS 29E-127.XX (chưa rõ người điều khiển) và một xe khách loại 30 chỗ ngồi (chưa rõ BKS, người điều khiển).

Tại hiện trường, ô tô bán tải dừng tại làn 2 của cao tốc, xe Limousine bị lật nghiêng, biến dạng hoàn toàn, còn xe khách bị lao về phía đường gom. Người bị thương nằm la liệt trên cao tốc.