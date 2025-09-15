XEM CLIP:

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, lực lượng CSGT đã thu thập được hình ảnh camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại toàn bộ sự việc.

Theo hình ảnh của ô tô bán tải mang BKS 98C-270.XX, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô limousine đi ở làn số 1 (sát dải phân cách giữa). Lúc này, có một xe tưới cây mang BKS 51C-357.XX đi phía trước, có bật đèn cảnh báo trên nóc.

Ô tô limousine đã đâm thẳng vào đuôi xe tưới cây, lật ngang ra đường rồi va chạm với ô tô khách màu xanh (chưa rõ BKS), khiến xe này lao ra phía đường gom. Tiếp đó, ô tô bán tải tiếp tục đâm vào ô tô limousine. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc. Ảnh: Q.T

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 15/9, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại Km 122 (đoạn qua tỉnh Ninh Bình). Theo đó, 4 ô tô xảy ra tai nạn gồm: 1 xe bán tải (chưa rõ người điều khiển), 1 xe tưới cây (chưa rõ người điều khiển), 1 ô tô limousine mang BKS 29E-127.XX (chưa rõ người điều khiển) và một xe khách loại 30 chỗ ngồi (chưa rõ BKS, người điều khiển).

Tại hiện trường, ô tô bán tải dừng tại làn 2 của cao tốc, xe limousine bị lật nghiêng, biến dạng hoàn toàn, còn xe khách bị lao về phía đường gom. Người bị thương nằm la liệt trên cao tốc.