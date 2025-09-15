XEM CLIP:

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, lực lượng CSGT đã thu thập được hình ảnh camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại toàn bộ sự việc.

Theo hình ảnh của ô tô bán tải mang BKS 98C-270.XX, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô limousine đi ở làn số 1 (sát dải phân cách giữa). Lúc này, có một xe tưới cây mang BKS 51C-357.XX đi phía trước, có bật đèn cảnh báo trên nóc.

Ô tô limousine đã đâm thẳng vào đuôi xe tưới cây, lật ngang ra đường rồi va chạm với ô tô khách màu xanh (chưa rõ BKS), khiến xe này lao ra phía đường gom. Tiếp đó, ô tô bán tải tiếp tục đâm vào ô tô limousine. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng.

z7012893965307_09227cde5f0961f7b26d1041d89a6f5d.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc. Ảnh: Q.T

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 15/9, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại Km 122 (đoạn qua tỉnh Ninh Bình). Theo đó, 4 ô tô xảy ra tai nạn gồm: 1 xe bán tải (chưa rõ người điều khiển), 1 xe tưới cây (chưa rõ người điều khiển), 1 ô tô limousine mang BKS 29E-127.XX (chưa rõ người điều khiển) và một xe khách loại 30 chỗ ngồi (chưa rõ BKS, người điều khiển).

Tại hiện trường, ô tô bán tải dừng tại làn 2 của cao tốc, xe limousine bị lật nghiêng, biến dạng hoàn toàn, còn xe khách bị lao về phía đường gom. Người bị thương nằm la liệt trên cao tốc.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lãnh đạo Cục đã giao Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt làm việc với các đơn vị quản lý đường cao tốc để quán triệt việc bảo đảm an toàn khi chăm sóc cây xanh, duy tu, bảo dưỡng. Đồng thời, Cục cũng phối hợp với Cơ quan điều tra nhằm xác minh, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý và quy trình điều động phương tiện hoạt động trên cao tốc.