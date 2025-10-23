Bù Gia Mập là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Đồng Nai, có diện tích tự nhiên rộng, dân cư phân tán, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%. So với mặt bằng chung của tỉnh, trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp song người dân nơi đây luôn nêu cao tinh thần tự lực, đoàn kết cùng chính quyền vượt khó vươn lên.

Hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sinh kế, tăng thu nhập.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, tính đến năm 2024, xã mới đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới. Một số tiêu chí chưa đạt yêu cầu như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và môi trường.

Phát huy tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chính quyền và nhân dân xã Bù Gia Mập đã và đang nỗ lực từng ngày, huy động nội lực, tận dụng mọi nguồn lực để dần hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

Từ năm 2021 đến nay, người dân trong xã đã đóng góp 16 km đường điện thắp sáng khắp các thôn, ấp; hơn 2 tỷ đồng để láng nhựa các tuyến đường giao thông nông thôn; hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường, xây dựng công trình hạ tầng; hàng trăm ngày công tham gia sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường bị hư hỏng.

Những đóng góp để đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông nông thôn đã góp phần thay đổi diện mạo xã vùng biên, mang lại cuộc sống thuận tiện, an toàn, sạch đẹp hơn cho người dân.

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của xã Bù Gia Mập thời gian qua là công tác giảm nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2021 – 2024, xã đã giảm được 350 hộ nghèo, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 266 căn nhà ở, cung cấp 554 con giống (chủ yếu là bò) giúp người dân phát triển sinh kế, tăng thu nhập.

Nhờ đó, nhiều tiêu chí quan trọng như nhà ở dân cư, thủy lợi, điện, giáo dục, y tế, văn hóa được cải thiện rõ rệt, tạo nền tảng vững chắc để Bù Gia Mập tiến gần hơn tới mục tiêu xã nông thôn mới.

Kết quả này là nhờ chính quyền xã đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phối hợp và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các mô hình hay, cách làm mới được nhân rộng, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong cộng đồng dân cư.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Đồng Nai chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xã Bù Gia Mập được giữ nguyên hiện trạng do đảm bảo các tiêu chí về diện tích và quy mô dân số, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển ổn định, lâu dài.

Tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Bù Gia Mập nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra mục tiêu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2029; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 57,85 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ và chính quyền xã bắt tay ngay vào triển khai thực hiện với việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường – hướng tới xây dựng xã “giàu đẹp, văn minh, bền vững”.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã biên giới Bù Gia Mập đang vươn mình đổi mới, khẳng định ý chí vượt khó và khát vọng phát triển, góp phần cùng tỉnh Đồng Nai hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới toàn diện trong những năm tới.