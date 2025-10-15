Xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Thèn Sin, Nậm Xe và Sin Suối Hồ, hiện có 35 bản với 3.219 hộ dân, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống: Mông, Dao, Thái, Giáy, Kinh.

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, với sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc, xã Sin Suối Hồ đã triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo nên bước chuyển rõ rệt trong phát triển kinh tế – xã hội và đời sống tinh thần của người dân.

Xã tổ chức các hoạt động cộng đồng góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phong trào, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng thành viên và triển khai phong trào sâu rộng đến từng bản, từng hộ dân thông qua sinh hoạt chi bộ, họp bản, các câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ, thể thao.

Nhờ đó, xã Sin Suối Hồ đã có 74,6% hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 33/35 bản đạt danh hiệu bản văn hóa; 31/35 bản có nhà văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Toàn xã hiện có 44 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu được xóa bỏ, thay vào đó là nếp sống văn minh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phát triển du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ - điểm đến nổi tiếng của du khách trong và ngoài tỉnh.

Cùng với phong trào văn hóa, Chương trình xây dựng nông thôn mới được xã triển khai đồng bộ và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân.

Người dân trong xã đã tự nguyện hiến hơn 20 ha đất các loại, đóng góp trên 6.000 ngày công lao động và ủng hộ hơn 1 tỷ đồng để làm đường, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng cầu, cống và các công trình phúc lợi. Đến nay, 97% tuyến đường xã, bản đã được cứng hóa, 100% trường học, trạm y tế được kiên cố hóa.

Xã Sin Suối Hồ cũng triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), với sản phẩm gạo Sén Cù 103 Thèn Sin đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Nhiều mô hình phát triển kinh tế gắn với nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng được hình thành, tiêu biểu như du lịch chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, núi Răng Cưa, đường Đá cổ Pavi…

Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 38 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm bình quân 5%/năm.

Sau sáp nhập, xã Sin Suối Hồ đã đạt 15,3/19 tiêu chí nông thôn mới, khẳng định bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững.

Giai đoạn 2026 – 2030, xã Sin Suối Hồ xác định tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Xã sẽ thành lập tổ công tác liên ngành để điều phối, tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa phong trào văn hóa và Chương trình nông thôn mới. Các tiêu chí “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa” sẽ được công khai, minh bạch, gắn liền với Bộ tiêu chí nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự giác của nhân dân.

Bên cạnh đó, xã sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng như Ngày văn hóa – môi trường, phong trào “Ngõ sạch, bản đẹp”, phát huy mô hình “Tổ tự quản về an ninh – môi trường”, gắn trách nhiệm người dân với giữ gìn trật tự, vệ sinh và cảnh quan nông thôn.

Đặc biệt, xã lồng ghép tiêu chí văn hóa với tiêu chí nông thôn mới, đồng thời đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở, liên kết tổ chức hội chợ sản vật, các hoạt động văn hóa – thể thao giữa các cụm bản, tạo sân chơi lành mạnh và môi trường gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Song song với đó, Sin Suối Hồ tập trung nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đào tạo nhân lực địa phương và đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh du lịch trên các nền tảng truyền thông.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Sin Suối Hồ đang nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc vùng cao biên giới.