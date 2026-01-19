Video: Haokan Baidu

Trang Baijiahao Baidu dẫn thông tin từ nhà chức trách Trung Quốc cho biết vụ nổ xảy ra lúc khoảng 15h chiều 18/1 tại nhà máy thuộc sở hữu của Tập đoàn thép Bao Gang ở thành phố Bao Đầu. Theo dữ liệu công bố sáng 19/1, vụ nổ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 84 người bị thương, trong đó 78 người phải nhập viện.

Một góc khuôn viên nhà máy thép sau khi vụ nổ xảy ra. Ảnh: Xinhua

Trong video do trang Haokan Baidu của Trung Quốc đăng tải, vào thời điểm vụ nổ xảy ra, một vật thể lớn không xác định bay lên từ khu vực nhà máy kèm theo sự xuất hiện của các cột khói lớn.

Trả lời phỏng vấn tờ Beijing News, một người dân sống gần hiện trường kể: “Khi nghe thấy tiếng nổ, gia đình tôi nhận ra mặt đất và căn nhà đang chấn động mạnh. Lúc chạy ra sân, chúng tôi chứng kiến xung quanh toàn khói trắng”.

Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra. Ảnh: Haokan Baidu

Lực lượng cứu hộ địa phương đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để tiến hành cứu nạn. Cho đến nay, nhà chức trách Trung Quốc chưa công bố nguyên nhân gây ra vụ việc.