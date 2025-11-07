Cảnh sát Indonesia có mặt tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: CNA

Theo đài CNA, một thiếu niên 17 tuổi được xác định là nghi phạm gây ra vụ nổ. Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia Sufmi Dasco Ahmad cho biết, nghi phạm đang được phẫu thuật trong bệnh viện.

Phát biểu tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, Cảnh sát trưởng thành phố Jakarta Asep Edi Suheri nói, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại Kelapa Gading, phía bắc thủ đô Jakarta. Ông Suheri cho biết thêm, có 55 người, hầu hết là học sinh phải nhập viện do các vết thương từ nhẹ tới nghiêm trọng, gồm cả bỏng.

Chính quyền cũng thiết lập các trạm thông tin tại 2 bệnh viện để hỗ trợ gia đình của các nạn nhân tìm kiếm người thân. Hãng thông tấn địa phương Antara đưa tin, đơn vị chống khủng bố đặc nhiệm của Cảnh sát quốc gia Indonesia đang điều tra xem liệu có yếu tố khủng bố nào trong vụ nổ hay không.

Các nhân chứng kể, họ nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ lớn vào khoảng giữa trưa ngay khi bài giảng kinh bắt đầu tại thánh đường Hồi giáo ở SMA 72, một trường trung học công lập nằm trong khu nhà của hải quân.

Trước đó, Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Jakarta thông tin, vụ nổ bắt nguồn từ một chiếc loa phóng thanh tại trường học. Theo ông Suheri, đội chống bom được triển khai tới hiện trường đã tìm thấy các khẩu súng đồ chơi gần thánh đường Hồi giáo. Quan chức này kêu gọi mọi người không nên suy đoán đó là một vụ tấn công cho tới khi cảnh sát hoàn tất điều tra.