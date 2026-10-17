Bị cưỡng chế hóa đơn do nợ thuế hơn 3,4 tỷ đồng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản được cơ quan thuế hướng dẫn điều kiện sử dụng hóa đơn để duy trì hoạt động kinh doanh.

Ông T.A (Đà Nẵng) cho biết công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Trước khi chính sách thuế mới có hiệu lực, doanh nghiệp đã ký các hợp đồng kinh doanh dài hạn với giá bán cố định.

Khi chính sách thay đổi, phát sinh thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5%, công ty không thể điều chỉnh giá bán đối với các hợp đồng đã ký, dẫn đến phát sinh nghĩa vụ thuế lớn và bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hóa đơn.

Việc bị cưỡng chế hóa đơn khiến hoạt động kinh doanh đình trệ, mất dòng tiền và gặp khó khăn không có nguồn thu để thực hiện nghĩa vụ thuế.

“Do đó, tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn cơ chế chuyển tiếp, khoanh hoặc gia hạn nộp thuế, cho phép nộp dần khoản thuế phát sinh từ các hợp đồng đã ký trước thời điểm thay đổi chính sách, tạo điều kiện duy trì hoạt động và có nguồn tiền nộp ngân sách”, ông T.A kiến nghị.

Bị cưỡng chế hóa đơn do nợ thuế hơn 3,4 tỷ đồng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản được cơ quan thuế hướng dẫn điều kiện sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trả lời trường hợp này, Thuế cơ sở 2 TP Đà Nẵng cho biết, căn cứ Điều 48 và khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, doanh nghiệp đang thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Cụ thể, tổng số tiền thuế nợ quá hạn phải thực hiện cưỡng chế là hơn 3,4 tỷ đồng, gồm: nợ thuế GTGT kỳ quý IV/2025 hơn 2,03 tỷ đồng; nợ thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ quyết toán năm 2025 hơn 1,25 tỷ đồng; tiền phạt 3,85 triệu đồng và tiền chậm nộp hơn 121,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cũng hướng dẫn doanh nghiệp về phương án sử dụng hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế.

Theo khoản 4 Điều 69 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp người nộp thuế đang bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn theo quy định pháp luật về hóa đơn, cơ quan thuế tiếp tục cho phép sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Điều kiện là người nộp thuế phải nộp ngay vào ngân sách nhà nước số tiền thuế nợ đang bị cưỡng chế, tối thiểu bằng 18% tổng giá trị thanh toán trên hóa đơn, trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Thuế cơ sở 2 TP Đà Nẵng cho biết, quy định này nhằm hỗ trợ người nộp thuế trong hoạt động kinh doanh.

Trường hợp cần trao đổi thêm, doanh nghiệp có thể liên hệ Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 thuộc Thuế cơ sở 2 TP Đà Nẵng để được hướng dẫn.