Khách hàng đang có nợ xấu nhóm 5 thường rất khó được ngân hàng hoặc công ty tài chính chấp thuận khoản vay mới. Không có phương pháp hợp pháp nào bảo đảm xóa ngay lịch sử nợ xấu nhóm 5 trên Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Nợ xấu nhóm 5 là gì?

Nợ xấu nhóm 5 là tình trạng tín dụng cần đặc biệt lưu ý vì có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng vay vốn và làm phát sinh nhiều nghĩa vụ tài chính đối với người vay.

Khi khoản nợ bị phân loại vào nhóm này, khách hàng thường quan tâm đến cách xử lý, thời gian cập nhật thông tin trên CIC và những quy định pháp luật liên quan.

Nợ xấu nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) là nhóm nợ có mức độ rủi ro cao nhất trong hệ thống phân loại nợ của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Khoản vay thuộc nhóm này được đánh giá có nguy cơ không thu hồi được đầy đủ nợ gốc và lãi theo thỏa thuận.

Theo quy định về phân loại nợ của Ngân hàng Nhà nước, nợ nhóm 5 thường phát sinh trong các trường hợp:

Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày: Khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trong thời gian dài kể từ ngày đến hạn.

Khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ: Một số khoản vay đã được điều chỉnh lịch thanh toán nhưng tiếp tục quá hạn hoặc đáp ứng tiêu chí phân loại vào nhóm 5.

Khoản nợ phải thu hồi theo quy định: Một số trường hợp vi phạm nghĩa vụ hoặc điều kiện cấp tín dụng có thể bị phân loại vào nhóm rủi ro cao nhất theo quy định.

Các khoản nợ khác: Được xếp vào nhóm 5 dựa trên kết quả đánh giá khả năng thu hồi và các tiêu chí phân loại nợ liên quan.

Nhóm nợ Tên gọi Thời gian quá hạn thường gặp Nhóm 1 Nợ đủ tiêu chuẩn Trong hạn hoặc quá hạn dưới 10 ngày nếu đáp ứng điều kiện Nhóm 2 Nợ cần chú ý Từ 10 đến 90 ngày Nhóm 3 Nợ dưới tiêu chuẩn Từ 91 đến 180 ngày Nhóm 4 Nợ nghi ngờ Từ 181 đến 360 ngày Nhóm 5 Nợ có khả năng mất vốn Trên 360 ngày

Điều cần lưu ý là thời gian quá hạn không phải căn cứ duy nhất để phân loại nợ. Một số khoản vay có thể bị xếp vào nhóm 5 sớm hơn tùy tình trạng cơ cấu nợ, khả năng thu hồi và các quy định áp dụng.

Khi phát sinh nợ xấu nhóm 5, thông tin có thể được ghi nhận trên hệ thống của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC). Tình trạng này ảnh hưởng đến quá trình đánh giá tín dụng và có thể khiến khách hàng gặp khó khăn khi tiếp cận các sản phẩm vay vốn trong tương lai.

Thông tin về nợ xấu của khách hàng không tự nhiên biến mất trên CIC. Ảnh minh hoạ (BVB).

Nợ xấu nhóm 5 có vay được không?

Khách hàng đang có nợ xấu nhóm 5 thường rất khó được ngân hàng hoặc công ty tài chính chấp thuận khoản vay mới. Đây là nhóm nợ có mức độ rủi ro cao nhất, phản ánh tình trạng chậm thanh toán nghiêm trọng hoặc khả năng thu hồi vốn bị suy giảm.

Khi tiếp nhận hồ sơ vay, tổ chức tín dụng có thể kiểm tra lịch sử tín dụng và đánh giá những yếu tố sau:

Tình trạng khoản nợ hiện tại: Khách hàng đã tất toán hay vẫn còn dư nợ quá hạn thuộc nhóm 5.

Lịch sử thanh toán trên CIC: Thời gian phát sinh nợ xấu, diễn biến khoản vay và tình trạng cập nhật thông tin.

Khả năng tài chính: Thu nhập, dòng tiền, tổng nghĩa vụ trả nợ và mức độ ổn định của nguồn tiền.

Tài sản bảo đảm: Giá trị và tính pháp lý của tài sản trong trường hợp đăng ký khoản vay có bảo đảm.

Chính sách xét duyệt: Mỗi ngân hàng có tiêu chí quản trị rủi ro và điều kiện cấp tín dụng riêng.

Ngay cả khi đã thanh toán toàn bộ khoản nợ nhóm 5, khách hàng cũng không chắc chắn được phê duyệt khoản vay mới. Ngân hàng vẫn có thể xem xét lịch sử tín dụng trong thời gian thông tin được lưu giữ và sử dụng theo quy định.

Cảnh giác với dịch vụ xóa nợ xấu

Không có phương pháp hợp pháp nào bảo đảm xóa ngay lịch sử nợ xấu nhóm 5 trên CIC theo yêu cầu cá nhân. Khách hàng cần xử lý nghĩa vụ tài chính và chờ thông tin tín dụng được cập nhật, lưu giữ theo quy định. Dưới đây là các bước nên thực hiện:

Kiểm tra tình trạng nợ trên CIC: Tra cứu báo cáo tín dụng thông qua kênh chính thức để xác định tổ chức cho vay, nhóm nợ, dư nợ và tình trạng thanh toán. Nếu có thông tin bất thường, cần đối chiếu với ngân hàng.

Liên hệ đơn vị cho vay: Yêu cầu xác nhận số tiền gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn và các khoản phí hợp lệ còn phải thanh toán. Trường hợp khó khăn tài chính, khách hàng có thể trao đổi về phương án xử lý phù hợp.

Hoàn thành nghĩa vụ trả nợ: Thanh toán khoản nợ theo thỏa thuận và lưu giữ biên lai, chứng từ hoặc văn bản xác nhận tất toán để sử dụng khi cần đối chiếu.

Theo dõi việc cập nhật dữ liệu: Sau khi thanh toán, kiểm tra tình trạng khoản vay trên CIC. Nếu thông tin chưa chính xác, khách hàng có thể gửi yêu cầu kiểm tra, điều chỉnh theo quy trình.

Duy trì lịch sử tín dụng tích cực: Quản lý các nghĩa vụ tài chính còn lại, tránh phát sinh quá hạn mới và hạn chế đăng ký vay vượt khả năng thanh toán.

Cảnh giác với dịch vụ xóa nợ xấu: Không chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho những đơn vị quảng cáo có thể can thiệp, xóa lịch sử CIC ngay lập tức.

Nợ xấu nhóm 5 bao lâu được xóa trên CIC?

Theo Thông tư 15/2023/TT-NHNN về hoạt động thông tin tín dụng, thông tin tiêu cực về khách hàng vay được cung cấp cho tổ chức sử dụng thông tin tín dụng trong thời gian tối đa 5 năm kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều này không đồng nghĩa với việc mọi khoản nợ nhóm 5 sẽ tự động biến mất sau 5 năm kể từ ngày phát sinh nợ xấu. Khách hàng cần phân biệt:

Thời điểm thanh toán khoản nợ: Ngày khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo xác nhận của tổ chức cho vay.

Thời điểm kết thúc thông tin tiêu cực: Mốc được xác định theo quy định về thông tin tín dụng, làm căn cứ tính thời hạn cung cấp dữ liệu tiêu cực.

Thời gian lưu trữ dữ liệu: Thông tin tín dụng có thể tiếp tục được lưu giữ theo quy định, ngay cả khi đã hết thời hạn cung cấp thông tin tiêu cực cho tổ chức sử dụng.

Nếu thông tin tiêu cực của khách hàng kết thúc vào tháng 11/2026, dữ liệu này có thể tiếp tục được cung cấp trong thời hạn tối đa đến tháng 11/2031 theo quy định nêu trên.

Đây chỉ là ví dụ minh họa về cách xác định thời gian. Mốc áp dụng thực tế cần được đối chiếu với tình trạng khoản vay và thông tin do CIC ghi nhận.