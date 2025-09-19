Thông qua CIC, ngân hàng có thể kiểm tra điểm tín dụng cá nhân, doanh nghiệp, theo dõi lịch sử vay vốn, tra cứu nợ xấu để biết tình trạng tín dụng của cá nhân, doanh nghiệp đang ở mức nào.

Đây là cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, phân tích và quản lý dữ liệu tín dụng, từ đó cung cấp thông tin cho các tổ chức tài chính trong việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

CIC hoạt động như một trung tâm thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tín dụng của tất cả các cá nhân và tổ chức vay mượn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Khi khách hàng vay tiền từ một tổ chức tín dụng, thông tin về khoản vay sẽ được ghi nhận tại CIC. Dựa trên dữ liệu này, CIC tính toán điểm tín dụng của khách hàng.

Quá trình hoạt động của CIC gồm 3 bước chính:

Thu thập thông tin tín dụng: CIC nhận dữ liệu từ các tổ chức tín dụng như ngân hàng, công ty tài chính, và các tổ chức cho vay khác.

Chấm điểm tín dụng: Dựa trên các thông tin đã thu thập, CIC sẽ chấm điểm tín dụng của người vay.

Cung cấp thông tin tín dụng: Các tổ chức tài chính, ngân hàng sẽ tra cứu điểm tín dụng của người vay khi họ có nhu cầu vay vốn.

Cá nhân cũng có thể tự tra CIC. Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Ngoài ra, dựa vào các thông tin đã thu thập được, CIC sẽ phân loại từng nhóm nợ để giúp ngân hàng và các tổ chức tín dụng có thể dễ dàng tra cứu và đánh giá lịch sử tín dụng của người dùng.

Đáng chú ý, khách hàng vay cũng có thể khai thác báo cáo tín dụng của bản thân thông qua Trung tâm CIC.

Để biết bản thân có bị đánh cắp, giả mạo thông tin để vay tiền hay không, hoặc kiểm tra tình trạng tín dụng của bản thân có nợ xấu, cá nhân có thể sử dụng một trong các cách dưới đây để kiểm tra tình trạng tín dụng đơn giản chỉ bằng CMND/CCCD:

Kiểm tra trực tuyến qua website CIC:

Bước 1: Truy cập vào trang web của CIC: https://cic.gov.vn

Bước 2: Đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản.

Bước 3: Nhập thông tin cá nhân theo yêu cầu, bao gồm số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo tín dụng của bạn, từ đó có thể biết được mình có nợ xấu hay không.

Kiểm tra qua ứng dụng CIC Credit Connect:

Bước 1: Tải ứng dụng CIC Credit Connect trên điện thoại di động.

Bước 2: Đăng ký và đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Thực hiện các bước tương tự như khi kiểm tra trên website.

Ngoài ra, khách hàng có thể kiểm tra trực tiếp tại ngân hàng bằng cách mang theo CCCD đến điểm giao dịch ngân hàng, yêu cầu nhân viên ngân hàng hỗ trợ kiểm tra thông tin tín dụng.