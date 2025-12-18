MS 2025.342

Đến xóm 4, xã Hồi Ninh cũ, nay là xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình, không ai không biết đến hoàn cảnh éo le của anh Tô Đình Thư (SN 1996). Từ một thanh niên đang độ tuổi lao động sung sức, nay anh Thư trở thành bệnh nhân ung thư, buộc phải từ bỏ điều trị vì gia đình không còn khả năng xoay xở kinh phí.

Bệnh ung thư xương di căn buộc anh Thư phải cắt bỏ một bên chân

Gia đình anh Thư có 4 anh em, vì gia cảnh khó khăn nên chỉ học đến lớp 7, anh phải nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ. Khi trưởng thành, anh cùng người em trai sinh đôi theo cha đi làm thợ xây, gánh vác kinh tế gia đình bằng sức lao động của mình.

Năm 2022, trong lúc đi làm, không may anh bị ngã. Vì chỉ đau nhẹ nên sau đó anh vẫn tiếp tục lao động bình thường. Tuy nhiên, khoảng hơn một năm sau, anh Thư thấy đau buốt ở chân, vùng khớp gối sưng to, nổi cục cứng như ngón tay. Đi khám, anh bàng hoàng nhận kết quả mắc ung thư xương và phải chuyển lên Bệnh viện K (Hà Nội) để điều trị.

“Lúc đi khám tôi nghĩ chắc chỉ sưng ngoài da thôi, không ngờ lại là ung thư. Nghe bác sĩ thông báo kết quả, tôi cảm giác như bầu trời sập xuống. Đang thanh niên khỏe mạnh đi làm bình thường, bỗng dưng phải nằm một chỗ và sau đó, mỗi tháng 3 lần tôi lại nhập viện để truyền hóa chất.

Nhà nghèo nên chi phí tốn kém, có những lúc tôi nghĩ quẩn, muốn giải thoát cho bản thân và gia đình, nhưng rồi nghĩ đến nhiều người còn nặng hơn mình mà họ vẫn khao khát được sống, tôi lại tự nhủ phải cố gắng”, anh Thư nghẹn ngào.

Trong lúc chăm con tại bệnh viện, bà Hường cũng phát hiện bà bị hở van tim

Để có tiền chạy chữa cho con, bao nhiêu tiền tích cóp được từ ngày đi làm thợ xây của ba bố con đều dồn hết vào chữa bệnh cho anh. Đồng thời, gia đình cũng phải vay mượn từ anh em, họ hàng. Đến nay toàn bộ chi phí đã cạn sạch, gia đình không còn đồng nào.

Hiện anh Thư đã trải qua 7 lần truyền hóa chất, nhưng chi phí ngày một lớn khiến gia đình rơi vào bế tắc. Không biết xoay xở ở đâu, tháng 7/2023, gia đình đành xin bệnh viện dừng điều trị cho anh Thư về nhà.

Bà Đào Thị Hường (55 tuổi, mẹ anh Thư) buồn bã cho biết: “Tháng 8/2025, do bệnh di căn, chân Thư có khối u sưng to, gia đình buộc phải đưa con vào viện”.

Trong thời gian nằm viện, khối u ở chân anh Thư bị vỡ. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ chân phải để giữ lại sự sống cho anh.

Tổng chi phí chạy chữa cho anh Thư đã khoảng 600 - 700 triệu đồng. Đến nay, gia đình không còn khả năng xoay xở

Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi chính bà Hường, trong lúc chăm con tại bệnh viện, liên tục cảm thấy khó thở. Đi khám, bà được xác định bị hở van tim (cuống tim) và cần phải thay van, song vì không có tiền nên việc điều trị cũng đành gác lại.

Bà Hường chia sẻ, tổng chi phí chạy chữa cho anh Thư đến nay khoảng 600 - 700 triệu đồng. Hiện gia đình bà vẫn đang gánh khoản nợ vay mượn gần 300 triệu đồng, trong khi nguồn thu hầu như không còn.

Ông Tô Đình Thủy, xóm trưởng xóm 4, xã Chất Bình cho biết, gia đình anh Thư là hộ nghèo của địa phương. Hiện cả mẹ và con đều mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn. Gia đình có căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng và hiện phải ở nhờ nhà người chú.

Giữa lúc cạn kiệt cả sức lực lẫn tiền bạc, gia đình anh Thư đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng để có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, níu giữ sự sống cho chàng trai trẻ bất hạnh và san sẻ phần nào gánh nặng với người mẹ nghèo.

Bạn đọc giúp đỡ anh Tô Đình Thư có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.342 (anh Tô Đình Thư) Bạn đọc có thể giúp đỡ trực tiếp anh Tô Đình Thư: Xóm 4, xã Chất Bình, Tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0968701732