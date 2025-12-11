MS 2025.335

Mỗi ngày trôi qua, bé Nguyễn Trịnh Ánh Dương (SN 2015, ở thôn 6, xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hoá) vẫn nằm co ro trên giường bệnh, gương mặt buồn bã, nhất là từ khi truyền hóa chất, tóc rụng hết khiến con càng trở nên tự ti. Dương thu mình tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh. Thấy con yếu ớt, mặc cảm, chị Trịnh Thị Hường (SN 1992, mẹ bé Dương) đau thắt ruột gan.

Từ một cô bé vui tươi, nhí nhảnh, sau khi bị bệnh dày vò, Ánh Dương phải chịu những cơn đau thấu xương, cùng với mái đầu trọc khiến em buồn bã và tự ti

Bi kịch ập đến vào đầu tháng 4/2025, khi chân Dương bị sưng và đau liên tục. Lo lắng, chị Hường đưa con đến một bệnh viện tư ở Thanh Hóa để kiểm tra. Sau khi chụp chiếu, các bác sĩ nghi ngờ Dương có khối u xương và khuyên gia đình chuyển về Bệnh viện K ở Hà Nội để khám chuyên sâu hơn.

Tại khoa Cơ xương khớp (Bệnh viện K Tân Triều), kết quả xét nghiệm khiến cả gia đình chị Hường suy sụp: bé Dương mắc ung thư xương giai đoạn 2B. Ngay sau đó, con được chuyển sang khoa Nội nhi để điều trị và cuối tháng 4/2025 bắt đầu hành trình truyền hóa chất.

Những ngày đầu điều trị là chuỗi ám ảnh của Dương: nôn ói triền miên, không thể ăn uống, tiểu cầu và bạch cầu tụt mạnh khiến miệng loét đau đớn. Nhiều lúc kiệt sức, Dương chỉ khóc rồi nói với mẹ: “Con mệt lắm rồi…”.

Khi mái tóc mềm mại rụng hết, Dương sốc nặng, khóc suốt ngày đêm, xấu hổ không dám nhìn ai.

Theo phác đồ điều trị, Dương phải truyền 18 đợt hoá chất. Nhưng mới được 5 đợt, bác sĩ hội chẩn và thông báo tin dữ: con không thể giữ được chân phải, buộc phải tháo khớp.

Bé Dương cầu xin mẹ giữ lại chân khi nghe bác sĩ nói có khả năng phải tháo khớp chân phải

Nghe được điều đó, Dương òa khóc, ôm chặt lấy mẹ van nài: “Mẹ ơi, mẹ giữ lại chân cho con…”.

Thấu hiểu nỗi đau của một đứa trẻ 10 tuổi sợ mất đi một phần cơ thể, chị Hường gần như gục ngã.

Không cam chịu, người mẹ trẻ chạy khắp nơi tìm hy vọng. Sau khi tìm hiểu tại một bệnh viện tư, bác sĩ cho biết có thể ghép xương để giữ lại chân cho con nhưng chi phí lên tới hơn 500 triệu đồng, con số quá lớn đối với gia đình chị. Không còn lựa chọn nào khác, chị Hường phải vay mượn khắp nơi để mong cứu con.

Đến tháng 8/2025, sau nhiều lần hoãn vì sức khỏe Dương quá yếu, ca ghép xương mới được thực hiện với chi phí 420 triệu đồng. Số tiền trở thành gánh nặng đối với gia đình.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình đã phải vay khoảng 800 triệu đồng để chi trả cho chi phí truyền hóa chất và phẫu thuật. Số nợ ấy nặng trĩu đè lên vai đôi vợ chồng nghèo.

Chồng chị Hường, anh Nguyễn Văn Đức (SN 1990), làm nghề lái xe tải thuê với thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng, nay cũng phải nghỉ việc để thay vợ túc trực chăm con. Vợ chồng chị còn một cậu con trai lớn đang học lớp 7 đã phải gửi về nhờ bà nội chăm.

Trong nghẹn ngào, chị Hường chia sẻ: “Chúng tôi làm tất cả chỉ mong giữ được chân cho con. Con còn quá nhỏ, nếu mất một chân thì sau này sống sao được. Bác sĩ cũng nói con còn phải điều trị dài lắm, bây giờ chúng tôi chẳng biết vay đâu được tiền nữa…”.

Hiện gia đình chị Hường đã vay khoảng 800 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị và phẫu thuật cho con

Ông Trịnh Đình Chiến, Trưởng thôn 6, xã Biện Thượng, xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Trịnh Thị Hường là hộ khó khăn: “Cháu Dương đang tuổi đi học nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải ra bệnh viện Trung ương điều trị. Bố mẹ cháu làm nghề tự do, thu nhập thấp, toàn bộ chi phí đều do vay mượn. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ cháu Dương và gia đình vượt qua khó khăn này”.

Bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Thị Ánh Dương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.335 (bé Nguyễn Thị Ánh Dương). Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Trịnh Thị Hường (mẹ của cháu Ánh Dương): Thôn 6, xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hoá. Số điện thoại: 0932353332.