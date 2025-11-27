MS 2025.321

Anh Nguyễn Nhật Hào (SN 1998, ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang) từng là một cán bộ dân quân ấp năng động, khỏe mạnh. Thế nhưng, ở tuổi 22, trong một buổi thăm khám từ thiện của đoàn y bác sĩ TPHCM, anh Hào bị chẩn đoán mắc suy thận và được khuyên vào đất liền để khám chuyên sâu.

Sau khi chạy thận được 5 năm, anh Hào bàng hoàng khi biết bản thân lại mắc ung thư

Tại Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông (TPHCM), bác sĩ kết luận anh bị suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, anh bước vào chuỗi ngày dài đằng đẵng với những đợt lọc máu đau đớn, tiêu tốn không ít sức lực và tiền bạc của gia đình.

Tưởng chừng bệnh tình có phần thuyên giảm, nhưng một lần nữa số phận lại thử thách anh. Sức khỏe ngày càng yếu, qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ có khối u và chuyển anh sang Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (TPHCM). Đớn đau thay, kết quả cho thấy anh Hào mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn II.

Do phải chạy thận 3 lần/tuần, anh phải thuê trọ ở lại TPHCM. Thương con, cha mẹ anh đã bán hết ngư cụ đánh bắt để vào đất liền làm thuê chăm sóc. Suốt 5 năm qua, số tiền gia đình vay mượn để níu giữ sự sống cho anh đã vượt quá 300 triệu đồng. Con số ấy vẫn chưa dừng lại, khi sắp tới anh phải đối mặt với chi phí xạ trị lên tới khoảng 10 triệu đồng/đợt.

“Nhiều khi tôi muốn buông xuôi bởi thấy ba mẹ vì tôi mà khổ, nhưng nghĩ lại tôi không thể ích kỷ như vậy. Gia đình đã làm tất cả vì mình, nếu mình buông thì không nỡ…”, anh Hào nghẹn ngào.

Hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác của anh Hào khiến các y, bác sĩ rất xót thương

Mẹ anh sức khỏe yếu, chỉ làm được vài việc nhẹ tại nhà. Ba anh chạy xe ôm để tiện đưa con đi chạy thận, thu nhập bấp bênh. Em gái làm công nhân, lương khoảng 5 triệu đồng/tháng, chỉ đủ trang trải sinh hoạt cơ bản. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng kiệt quệ sau nhiều năm anh Hào chống chọi bệnh tật.

“Năm năm nay, gia đình tôi đã bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi để có tiền thuốc thang. Căn nhà tạm bợ, nứt toác ngoài đảo cũng chẳng bán được. Hiện giờ, gia đình tôi suy kiệt kinh tế, bệnh cũ chưa dứt nay lại thêm bệnh mới. Thật sự tôi không biết phải làm sao…”, anh Hào chia sẻ.

Bác sĩ Lê Thị Hằng, người trực tiếp điều trị cho anh Hào, cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Nhật Hào đang ở giai đoạn rất nghiêm trọng, mức lọc cầu thận giảm dưới 15 ml/phút. Bệnh nhân phải chạy thận thường xuyên để duy trì sự sống. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân vừa phát hiện bị ung thư tuyến giáp, nếu không điều trị đúng phác đồ sẽ đe dọa tính mạng.

Dù vậy, việc điều trị của anh Hào vẫn còn hy vọng. Lúc này, điều anh cần hơn bao giờ hết là một phép màu – phép màu đến từ sự đồng lòng và sẻ chia của cộng đồng. Mỗi sự giúp đỡ, dù nhỏ nhất, đều là tia sáng nâng đỡ anh vượt qua giai đoạn đầy gian khó, để sớm trở về báo hiếu cha mẹ.

Bạn đọc giúp đỡ anh Nguyễn Nhật Hào có thể gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.321 (anh Nguyễn Nhật Hào) Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code hoặc gửi trực tiếp cho anh Nguyễn Nhật Hào: Ấp Bãi Ngự, đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0388778361.