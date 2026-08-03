Tai nạn hy hữu xảy ra khi chiếc áo chống nắng trẻ đang mặc bất ngờ bị cuốn vào bánh xe máy đang chạy.

Bệnh nhi là cháu N.B.N. (4 tuổi, quê tại Tuyên Quang). Theo thông tin từ gia đình, khoảng 7h ngày 27/7, bé N. ngồi phía sau xe máy và có mặc áo chống nắng. Trong lúc xe đang di chuyển, vạt áo chống nắng bị cuốn chặt vào bánh xe. Lực kéo mạnh và bất ngờ đã làm đứt rời cánh tay phải của bệnh nhi.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người nhà đưa bé N. đến cơ sở y tế địa phương để sơ cứu. Phần chi bị đứt rời được bảo quản đúng phương pháp trong môi trường lạnh. Sau đó, bệnh nhi được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Khoảng 5 giờ sau chấn thương, bé N. nhập viện trong tình trạng nguy cấp. Nhận thấy đây là một ca chấn thương phức tạp, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa bao gồm Cấp cứu, Gây mê, Hồi sức, Nhi, Phẫu thuật mạch máu, Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật đã tiến hành hội chẩn khẩn trương. Đội ngũ y bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật để trồng lại cánh tay đứt rời cho bệnh nhi.

ThS. BS Nguyễn Văn Trường, Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, quá trình phẫu thuật ghi nhận toàn bộ cánh tay phải của bé đứt rời ở vị trí 1/3 trên. Không chỉ vậy, phần chi đứt rời còn kèm theo tổn thương gãy lồi cầu xương cánh tay và gãy mỏm khuỷu.

Bệnh nhi đã được nối lại cánh tay bị đứt rời. Ảnh: BVCC

Do tay bị nhổ giật, toàn bộ hệ thống mạch máu và thần kinh đều tổn thương nghiêm trọng, không thể thực hiện nối trực tiếp. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc các tổ chức dập nát, đồng thời cố định lại xương cánh tay, lồi cầu và mỏm khuỷu về đúng vị trí giải phẫu.

Để tái lập tuần hoàn, ê-kíp đã lấy một đoạn tĩnh mạch hiển từ cẳng chân của bệnh nhi để làm cầu nối ghép phục hồi động mạch và các tĩnh mạch cánh tay. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn sử dụng đoạn thần kinh trụ làm mảnh ghép để tái tạo thần kinh giữa và thần kinh cơ bì cho bệnh nhi.

Sau khoảng 3 giờ, ê-kíp đã hoàn thành ca mổ phức tạp, tái lập thành công tuần hoàn nuôi dưỡng cho cánh tay bị đứt.

Theo đánh giá chuyên môn, phẫu thuật trồng nối chi thể đứt rời ở trẻ nhỏ luôn là một thách thức rất lớn đối với các bác sĩ. Trường hợp của bé N. lại càng khó khăn gấp bội bởi tổn thương do cơ chế nhổ giật khiến cấu trúc giải phẫu bị phá hủy trên diện rộng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cùng việc bảo quản phần chi đứt rời đúng cách từ tuyến trước đã góp phần quan trọng mang lại thành công cho ca phẫu thuật.