Trong bối cảnh nhiều lao động trẻ đang phải làm việc nhiều giờ, với thời gian kéo dài, ít ngày nghỉ, một vài câu nói của nhà tuyển dụng trong buổi trao đổi đã “chạm đúng vấn đề nhạy cảm”, khiến dư luận cả nước bàn tán sôi nổi.

Sự việc cho thấy đôi khi chỉ một cuộc hội thoại nhỏ cũng có thể phản ánh những vấn đề lớn hơn trong môi trường lao động, đồng thời phơi bày khoảng cách giữa kỳ vọng của người lao động và những gì một số doanh nghiệp thực sự đáp ứng - ngay cả với điều đơn giản như được nghỉ cuối tuần.

Cuộc phỏng vấn gây chú ý

Theo South China Morning Post, vụ việc được chú ý vào ngày 18/1, khi một ứng viên xin việc tại thành phố Urumqi (Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc) chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lên mạng.

Đoạn chat diễn ra trên Boss Zhipin, một nền tảng tuyển dụng trực tuyến phổ biến tại Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi, nhà tuyển dụng hỏi: “Chiều mai, bạn có thể đến phỏng vấn không?”. Ứng viên đáp lại: “Tôi vẫn đang cân nhắc những cơ hội khác. Tôi không thể nhận một công việc mà không có ngày nghỉ cuối tuần”.

Chính câu trả lời này đã khiến nhà tuyển dụng phản ứng gay gắt.

Nhiều người lao động gặp phải những tình huống khó lường trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng. Ảnh minh họa: Freepik

Theo ảnh chụp màn hình, nhà tuyển dụng bật cười mỉa mai và nói: “Chỉ có bằng cử nhân mà bạn đã đòi nghỉ cuối tuần sao?”. Không dừng lại ở đó, người này còn tiếp tục: “Bạn đã bị đưa vào danh sách đen. Sau này sẽ không được phép phỏng vấn với chúng tôi nữa”.

Những lời lẽ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

Thông tin về công ty và người tuyển dụng

Theo báo cáo, nhà tuyển dụng được xác định là một quản lý cấp cao phụ trách nhân sự và hành chính, họ Kai, thuộc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ China Life Insurance Company Limited.

China Life được thành lập năm 2003, có trụ sở tại Bắc Kinh và là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước lớn nhất Trung Quốc.

Báo cáo thường niên năm 2024 cho biết công ty có 98.689 nhân viên, trong đó 7.586 người có bằng sau đại học, 71.710 người có bằng cử nhân. Vị trí mà ứng viên ứng tuyển không được tiết lộ.

Ngày 19/1, Boss Zhipin ra thông báo cho biết nhà tuyển dụng đã có phát ngôn không phù hợp và đã bị cảnh cáo chính thức.

Ngày hôm sau, một nhân viên của China Life xác nhận sự việc đang được điều tra.

Mạng xã hội phản ứng dữ dội

Theo Times Of India, cuộc trò chuyện đã châm ngòi cho tranh luận rộng khắp trên mạng. Nhiều người chỉ trích thái độ của nhà tuyển dụng và quan điểm cho rằng trình độ học vấn có thể quyết định quyền lợi cơ bản của người lao động.

Một người dùng viết: “Tại sao người lao động lại làm khó nhau? Đưa người khác vào danh sách đen, đúng là lạm quyền”. Người khác bình luận: “Bạn chỉ là nhân viên HR chứ không phải ông chủ. Đừng đứng về phía chủ doanh nghiệp. Nghỉ cuối tuần có gì sai? Nếu công ty bạn không có, nhiều nơi khác vẫn có”.

Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Hai ngày nghỉ là quyền lao động cơ bản, không liên quan gì đến bằng cấp. Đây chỉ là một cách khác để doanh nghiệp bóc lột người lao động”.