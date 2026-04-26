MS 2026.106

Nỗi đau dồn dập trong căn nhà nghèo

Ngày 23/4, căn nhà cấp 4 ở xã Văn Kiều (Nghệ An) chật kín người ra vào, ai nấy đều lặng lẽ thắp nén hương tiễn biệt em Trần Quốc Khánh (học sinh lớp 8, Trường THCS Nghi Văn).

Trên bàn thờ, di ảnh cậu học trò 16 tuổi với nụ cười hiền lành khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Không khí tang thương bao trùm, tiếng khóc nghẹn xen lẫn những lời hỏi han khiến căn nhà vốn đã nghèo càng thêm nặng trĩu đau thương.

Gia đình tiếc thương em Khánh ra đi quá đột ngột

Ngồi trước hiên, ông Trần Văn Hợi (55 tuổi, bố em Khánh) gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe sau một đêm thức trắng. Bên trong, bà Trương Thị Thu (54 tuổi, mẹ em Khánh) liên tục ra vào trước bàn thờ con. Mỗi lần nhìn di ảnh, bà lại khóc nghẹn.

Gia đình ông Hợi có 5 người con, nhưng bất hạnh liên tiếp ập đến. Hơn 7 năm trước, người con trai thứ hai trong một lần đi chăn trâu không may trượt chân qua khe tràn, bị nước cuốn tử vong.

Nỗi đau mất con chưa nguôi thì ông Hợi phát hiện mắc ung thư gan. Gia đình phải bán đất, vay mượn khắp nơi để chạy chữa. Số tiền còn lại chỉ đủ dựng tạm căn nhà cấp 4 làm chỗ che nắng, che mưa.

Sau cơn bạo bệnh, sức khỏe ông Hợi suy giảm rõ rệt. Hai vợ chồng phải dựa vào công việc cạo mủ thông để sống qua ngày. Thu nhập bấp bênh, cuộc sống thiếu trước hụt sau, các con từ sớm đã phải phụ giúp gia đình.

Theo lời người cha, ngày 22/4, Khánh rời nhà khi trời còn chưa sáng. “Lúc đó cả nhà còn ngủ, không ai biết nó đi đâu. Đến khoảng 6h, người dân gọi báo con tôi gặp nạn trên cột điện…”, ông Hợi kể lại, giọng run run.

Khi đến hiện trường, ông thấy con trai mang theo chiếc thang của gia đình, trên người vẫn mặc bộ đồ bảo hộ dùng để bắt ong. Dưới chân cột điện là chiếc xe đạp điện, yên xe còn ướt đẫm sương sớm. “Chắc nó đi bắt chim để bán kiếm tiền…”, ông nghẹn ngào.

Theo xác minh ban đầu, Khánh tử vong do điện giật khi trèo lên cột điện thuộc đường dây trung thế, cách mặt đất khoảng 10m. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với ngành điện lực cắt điện toàn khu vực để phục vụ công tác cứu hộ và đảm bảo an toàn.

Nhắc đến con trai, ông Hợi không giấu được xót xa: “Con ngoan, siêng năng lắm. Đêm thì đi mò cua, bắt ốc, ngày lại đi bắt ong, bẫy chim bán lấy tiền phụ giúp gia đình”.

Trong căn phòng nhỏ nơi ba anh em từng ngủ chung, giờ chỉ còn lại sự trống vắng. Bà Thu thẫn thờ bước qua từng góc, chạm vào những vật dụng quen thuộc của con.

Nỗi đau của người mẹ càng thêm chồng chất khi chính bà cũng đang mang trong mình nhiều thương tích. Năm trước, trong lúc đi xe máy, bà bị một thanh niên trong xã tông ngã, kéo lê nhiều mét trên đường. Vụ tai nạn khiến bà gãy xương ngực, chấn thương sọ não. Sau nhiều tháng điều trị, bà mới có thể đi lại và quay lại công việc cạo mủ cách đây không lâu.

Cần cộng đồng giúp đỡ

Gắng gượng vượt qua những mất mát liên tiếp, vợ chồng ông Hợi vẫn phải oằn mình mưu sinh để nuôi hai con nhỏ là Trần Ngọc Nhi (học lớp 10) và Trần Văn Huy (học lớp 2). Hoàn cảnh càng thêm chật vật khi Huy chậm phát triển, việc học hành gặp nhiều khó khăn.

“Cháu không được minh mẫn như bạn bè cùng trang lứa, năm nay 12 tuổi nhưng vẫn đang học lớp 2”, ông Hợi tâm sự.

Ông Trần Văn Sao - Chủ tịch UBND xã Văn Kiều cho biết, gia đình ông Hợi thuộc diện khó khăn tại địa phương.

“Gia đình đông con, trước đó một người đã tử vong do đuối nước. Ông Hợi mắc bệnh hiểm nghèo, bà Thu sức khỏe yếu. Khánh là lao động chính phụ giúp gia đình nên thường xuyên đi bắt chim, ong để kiếm thêm thu nhập”, ông thông tin.

Hai người con lần lượt ra đi, người cha mang bệnh hiểm nghèo, người mẹ vừa gượng dậy sau tai nạn nặng, hai đứa trẻ còn lại đang tuổi ăn học… Trong lúc tang thương chồng chất, gia đình ông Hợi không chỉ cần một lời sẻ chia, mà còn rất cần sự giúp đỡ thiết thực để có thể vượt qua giai đoạn khốn khó này.

Bạn đọc giúp ông Trần Văn Hợi có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.106 (ông Trần Văn Hợi) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Trần Văn Hợi theo địa chỉ: xóm 1, xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.