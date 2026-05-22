Bảo Ly (Ellie Nguyen), nữ sinh sinh năm 2007 đến từ Hà Nội, vừa nhận học bổng Full Tuition trị giá 5,6 tỷ đồng từ Berklee College of Music – ngôi trường âm nhạc đương đại danh giá hàng đầu thế giới, nơi từng đào tạo và chắp cánh cho hàng trăm nghệ sĩ đoạt Grammy, Emmy, Oscar cùng nhiều giải thưởng lớn của ngành công nghiệp giải trí quốc tế.

Đây là học bổng toàn phần học phí kéo dài trong suốt 4 năm học, được Berklee trao cho số lượng rất ít sinh viên quốc tế có năng lực nghệ thuật nổi bật và tiềm năng phát triển đặc biệt.

Bảo Ly là con gái của NSƯT, Thượng tá Nguyễn Liên Hương – hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Từng là gương mặt được chú ý tại Sao Mai Điểm Hẹn 2004 cùng thời với Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ, chị Liên Hương đã lựa chọn gắn bó với môi trường quân đội thay vì theo đuổi con đường nghệ sĩ thị trường. Tình yêu với âm nhạc được NSƯT Liên Hương truyền cho con gái từ khi còn nhỏ.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bảo Ly sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và niềm đam mê biểu diễn. Nhiều năm qua, nữ sinh liên tục ghi dấu ấn tại các cuộc thi nghệ thuật với loạt thành tích như Quán quân Sing Out Loud 2024, Quán quân Karaoke World Championships Vietnam 2024, Á quân Đỉnh cao âm nhạc 2024, Á quân Ngôi sao dân ca 2022… Ngoài ra, nhiều năm liền Bảo Ly là học sinh xuất sắc, được Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội mời dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu 2024-2025.

Không chỉ sở hữu chất giọng nội lực cùng tư duy âm nhạc hiện đại, Bảo Ly còn theo đuổi sáng tác và định hình màu sắc cá nhân từ khá sớm với những ảnh hưởng từ R&B, soul và alternative pop.

Phía sau thành tích ấy là hành trình nhiều năm mẹ con chị Liên Hương âm thầm đồng hành cùng nhau. Với đồng lương quân đội và công việc dạy hát, NSƯT Liên Hương nhiều năm một mình nuôi hai con ăn học, chắt chiu để con được theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc.

Khoảnh khắc con gái nhận được thư báo học bổng từ Berklee lẽ ra là niềm vui trọn vẹn, nhưng cũng kéo theo nhiều trăn trở. Dù được miễn toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt tại Boston vẫn là áp lực không nhỏ với gia đình.

“Khi nhận được thư báo từ trường, hai mẹ con vừa vui vừa lo. Tôi biết đây là cơ hội rất lớn của con nhưng chi phí sinh hoạt ở Boston thực sự rất đắt đỏ. Có những đêm tôi gần như không ngủ vì suy nghĩ rất nhiều”, NSƯT Liên Hương chia sẻ với VietNamNet. Nữ nghệ sĩ cho biết điều khiến chị day dứt nhất là hiểu con gái đã nỗ lực rất nhiều để chạm tới cơ hội này.

“Con luôn nói nếu không đi được cũng không sao vì hiểu hoàn cảnh của mẹ. Nhưng tôi biết con thực sự rất mong muốn được học tại Berklee”, chị nói thêm.

Bảo Ly hiểu những áp lực mà mẹ đang phải đối mặt nên luôn cố gắng tự lập và tìm cách san sẻ gánh nặng với gia đình. Ngoài âm nhạc, nữ sinh còn có năng khiếu hội hoạ. Những bức tranh em vẽ nhiều năm nay được lưu giữ như một phần tuổi trẻ, chứa đựng cảm xúc, ước mơ và góc nhìn riêng về cuộc sống.

Hiện tại, Bảo Ly dự định nhận vẽ tranh theo yêu cầu và bán các tác phẩm cá nhân để có thêm chi phí cho hành trình du học sắp tới. Với cô gái trẻ, mỗi bức tranh được đặt mua không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là một sự động viên tinh thần rất lớn.

“Điều tôi mong muốn không phải là sự thương hại mà là cơ hội được cố gắng bằng chính khả năng của mình để cùng mẹ bước tiếp”, Bảo Ly chia sẻ. Theo kế hoạch, nữ sinh sẽ theo học chuyên ngành Performance và Songwriting tại Berklee trong thời gian tới với mong muốn phát triển sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp và đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với môi trường quốc tế.

