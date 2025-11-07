Từ ngày 6 - 9/11/2025, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Sơn Tây, Hà Nội, Hội chợ triển lãm kết nối sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chính thức diễn ra, mở ra không gian hội tụ giữa công nghệ, sáng tạo và tinh hoa nông nghiệp Việt Nam.

Sự kiện do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì, với mục tiêu quảng bá sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác giao thương và lan tỏa xu hướng nông nghiệp xanh – sạch – bền vững.

Hoạt động trình diễn nghề truyền thống của Hà Nội cũng được triển khai tại hội chợ.

Hội chợ năm nay có quy mô 120 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức OCOP và cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao từ khắp các tỉnh, thành. Tại đây, người dân và du khách có thể trải nghiệm đa dạng hoạt động trưng bày, giới thiệu công nghệ hiện đại như hệ thống tưới tự động, cảm biến môi trường, drone nông nghiệp, robot thu hoạch, công nghệ truy xuất nguồn gốc, cùng các mô hình sản xuất thông minh hướng đến chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ tiên tiến, hội chợ còn là không gian giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng. Khu vực sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền mang đến hàng trăm sản phẩm xanh, sạch, an toàn; trong khi khu trải nghiệm – trình diễn – ẩm thực nông sản thu hút du khách bằng hoạt động nếm thử, trình diễn nghề truyền thống và check-in tiểu cảnh nông thôn giữa lòng Hà Nội.

Trong 4 ngày diễn ra, hàng loạt chương trình đặc sắc được tổ chức liên tục: Lễ khai mạc lúc 19h30 ngày 6/11, đánh dấu khởi đầu của chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao thương và giới thiệu sản phẩm mới; tối 7/11, chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào” tôn vinh vẻ đẹp người nông dân và hành trình đổi mới nông nghiệp; ngày 8/11, hoạt động giao lưu các câu lạc bộ khiêu vũ phường Sơn Tây góp phần tạo không khí sôi động, gắn kết cộng đồng; đêm bế mạc 9/11 khép lại bằng chương trình “Âm vang đất Việt”, lan tỏa tinh thần tự hào và khát vọng phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Song song với đó, khu livestream – truyền thông trực tuyến giúp đưa sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu trên nền tảng số.

Theo Ban tổ chức, hội chợ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, cụ thể hóa tinh thần “Hà Nội với cả nước – Cả nước với Hà Nội”, đồng thời kết nối trực tiếp nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế xanh.