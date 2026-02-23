Đằng sau những nền tảng số ngày càng hoàn thiện là đội ngũ nhân sự công nghệ trong nước, đang tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển và làm chủ hệ thống tài chính số.

Sức mạnh của nội lực công nghệ Việt

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), đến năm 2024, kinh tế số đã chiếm khoảng 15% GDP toàn cầu, tương đương quy mô 16.000 tỷ USD. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã xác định kinh tế số là trụ cột chiến lược trong tăng trưởng dài hạn.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc của nền kinh tế số. Trong dòng chảy đó, ngành ngân hàng nổi lên như một trong những lĩnh vực đi đầu.

Quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng được phản ánh rõ nét khi các nền tảng mobile banking và ngân hàng số ngày càng hoàn thiện, thuận tiện và an toàn hơn cho người dùng. Nhờ đó, theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đã gấp khoảng 28 lần GDP, vượt xa mục tiêu đề ra tại Quyết định 1813. Số lượng và giá trị giao dịch TTKDTM bình quân hàng năm lần lượt tăng 58,86% và 24,36%. Đến cuối năm 2024, gần 87% người dân từ 15 tuổi trở lên đã sở hữu tài khoản ngân hàng.

Các ngân hàng Việt cũng đang thể hiện được bản thân. Tại Diễn đàn Smart Banking 2025, các chuyên gia quốc tế cũng nhận định Việt Nam hiện không hề thua kém bất kỳ thị trường nào trong khu vực Đông Nam Á về tốc độ đổi mới và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng.

Trong bức tranh chung đó, nhiều cái tên đã dần chứng tỏ được năng lực và bản sắc riêng, nổi bật trong nhóm tiên phong phải kể đến Cake by VPBank (Cake).

Là một ngân hàng số trẻ của Việt Nam, Cake lựa chọn con đường đầu tư bài bản vào hạ tầng công nghệ, nền tảng dữ liệu và các giải pháp số hóa toàn diện. Với chiến lược “Next Gen AI Bank” xuyên suốt, Cake đặt mục tiêu xây dựng nền tảng ngân hàng số hàng đầu khu vực. Hiện nay, ngân hàng này sở hữu hơn 100 mô hình AI nội bộ, bao gồm cả các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Bên cạnh đó, khi thị trường fintech bước vào giai đoạn phát triển sâu, các tiêu chí về hiệu quả vận hành, quản trị rủi ro và kỷ luật công nghệ ngày càng trở nên quan trọng, Cake cũng đầu tư mạnh vào tự động hóa và AI cho các quy trình cốt lõi như eKYC, thẩm định tín dụng, phát hiện gian lận và chăm sóc khách hàng.

Đáng nói, đằng sau ngân hàng số này là đội ngũ nhân sự công nghệ trong nước. Thay vì thuê ngoài hay phụ thuộc vào các nền tảng quốc tế, Cake lựa chọn làm chủ công nghệ với đội ngũ thuần Việt. Đây không chỉ là lựa chọn chiến lược, mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và năng lực của nhân sự công nghệ Việt Nam.

Những kết quả đạt được cũng khẳng định lựa chọn của ngân hàng này. Hơn 100 mô hình AI và GenAI được phát triển nội bộ, phục vụ hàng nghìn tác vụ từ phê duyệt tín dụng, nhận diện giọng nói đến chăm sóc khách hàng và tiếp thị dịch vụ. Cake hiện cũng nằm trong nhóm các đơn vị tiêu biểu phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt, lọt Top 10 mô hình fine-tuned trên bảng xếp hạng VLMU.

Tới sản phẩm “đo ni đóng giày” cho người Việt

Trên nền tảng đó, những năm qua, Cake đã xây dựng các sản phẩm “thuần Việt” về trải nghiệm và mục tiêu phục vụ, nhưng được phát triển bằng năng lực công nghệ và chuẩn mực vận hành mang tiêu chuẩn quốc tế.

Ngân hàng lựa chọn cách tiếp cận phát triển sản phẩm “đo ni đóng giày” cho người Việt, bắt đầu từ nhu cầu rất thực gồm hành vi tiêu dùng, thói quen thanh toán đến khả năng tiếp cận tài chính.

Ngân hàng này liên tục mở rộng hệ sinh thái thông qua hợp tác với các đối tác bán lẻ lớn. Người dùng có thể tiếp cận tín dụng chính thống ngay trong quá trình mua sắm, với lựa chọn trả thẳng hoặc trả chậm linh hoạt lên đến 24 tháng, minh bạch và an toàn.

Triết lý “dễ như Cake” cũng được thể hiện xuyên suốt trong cách thiết kế sản phẩm, từ giao diện, quy trình đến cách sử dụng công nghệ nhằm giúp giảm rào cản tiếp cận tài chính, mang đến cho người dùng những trải nghiệm dễ dàng, thuận tiện nhất.

Tất cả dịch vụ của Cake đều được vận hành trên cùng một nền tảng công nghệ, cho phép phê duyệt hạn mức, giải ngân và quản lý khoản vay hoàn toàn trực tuyến chỉ trong vài phút, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và tuân thủ. Việc ứng dụng các AI agent, tự động hóa tương tác khách hàng của Cake ở mức độ tương đương với các ngân hàng số hàng đầu thế giới hiện nay.

Chính điều này giúp Cake phục vụ hiệu quả thị trường với hơn 6,2 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ tài chính số mỗi ngày, đồng thời, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ ngân hàng số khu vực.

Không chỉ tập trung vào thị trường nội địa, Cake cho biết đang từng bước mở rộng các dịch vụ phục vụ nhu cầu giao dịch xuyên biên giới. Gần đây, ngân hàng này triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế Cake GlobalX dành cho cá nhân kinh doanh online có nguồn thu từ nước ngoài, với sự tham gia của Visa trong vai trò đối tác công nghệ thanh toán.

Động thái này phản ánh xu hướng các ngân hàng số trong nước mở rộng phạm vi dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng trong bối cảnh hội nhập.

Bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo từ năm 2026, Cake định hướng ưu tiên chất lượng vận hành và các giá trị dài hạn chứ không chỉ tăng trưởng về quy mô. Trọng tâm được đặt vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng cường quản trị rủi ro và ứng dụng AI theo hướng thực chất, phù hợp với các chuẩn mực an toàn và minh bạch đang được nhấn mạnh trong ngành fintech toàn cầu.