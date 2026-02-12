Sau TPBank, tới lượt ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) tăng mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn, đồng thời giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn dài.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được KienlongBank công bố sáng 12/2, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 – 5 tháng đồng loạt tăng mạnh 0,5%/năm lên 4,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 – 12 tháng đồng loạt tăng thêm 0,3%/năm. Trong đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng mới nhất là 5,7%/năm, kỳ hạn 7 tháng 5,6%/năm, kỳ hạn 8 – 9 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 10 – 11 tháng 5,6%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất theo phương thức tiết kiệm trực tuyến tại KienlongBank là 6%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13 – 15 tháng được ngân hàng tăng thêm 0,2%/năm, lên mức 5,55%/năm.

Điều bất ngờ là KienlongBank lại giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài, từ 17 – 36 tháng, với mức giảm nhẹ 0,1%/năm.

Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất của các kỳ hạn này là 5,35%/năm.

Mặc dù thay đổi lãi suất tiết kiệm trực tuyến, KienlongBank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy.

Hiện lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ do ngân hàng niêm yết gồm: Kỳ hạn 1 – 5 tháng 3,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,3%/năm, kỳ hạn 7 tháng 5,1%/năm, kỳ hạn 8 – 9 tháng 4,9%/năm, kỳ hạn 10 – 11 tháng 5,1%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,5%/năm, kỳ hạn 13 – 15 tháng 5,15%/năm, và kỳ hạn 17 – 60 tháng là 5,25%/năm.

KienlongBank niêm yết lãi suất huy động tại quầy cho kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lần lượt là 5,3%/năm và 5,5%/năm, nhưng thực tế nhà băng này đang ngầm trả lãi suất cao hơn nhiều so với niêm yết.

Khảo sát tại phòng giao dịch KienlongBank ở Hà Nội, nhân viên giao dịch tại quầy cho biết lãi suất thực tế từ 7%/năm đến 7,2%/năm tuỳ số tiền khách hàng gửi.

Theo đó, nếu gửi tiết kiệm tại quầy, kỳ hạn 6 tháng hoặc 12 tháng với số tiền dưới 300 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận về lãi suất 7%/năm. Lãi suất ngân hàng sẽ lên đến 7,2%/năm khi số tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên.

Thậm chí, nhân viên giao dịch của KienlongBank cho hay, nếu được trình lên giám đốc chi nhánh phê duyệt, lãi suất huy động cao nhất có thể lên đến 7,4%/năm với số tiền trên 300 triệu đồng.

Một số ngân hàng tuy không tăng lãi suất nhưng cũng công bố cộng thêm lãi suất.

Ngân hàng HDBank công bố từ ngày 7 – 28/2/2026, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến từ 50 triệu đồng, kỳ hạn 1 – 2 tháng sẽ được cộng thêm lãi suất 0,2%/năm.

Cũng với số tiền gửi từ 50 triệu đồng, khách hàng được cộng thêm lãi suất 0,3%/năm khi gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 – 5 tháng.

Thậm chí, lãi suất cộng thêm tới 1%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, hoặc 13 tháng.

Đồng nghĩa với việc khách hàng gửi tiết kiệm tại HDBank có thể nhận về lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 7%/năm, dù chỉ gửi từ 50 triệu đồng.

Tại Ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất tiền gửi cộng thêm tới 0,9%/năm dành cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm. Qua đó, lãi suất ngân hàng cao nhất lên đến 8,2%/năm sau khi được cộng thêm lãi suất.

Điều kiện được ngân hàng số này đưa ra chỉ là số tiền gửi từ 100.000 đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn. Mức số dư tối thiểu này được đánh giá là phù hợp với học sinh, sinh viên, thế hệ khách hàng tiềm năng mà một ngân hàng số như Cake by VPBank đang muốn hướng tới.

Hiện, ngân hàng này đang niêm yết lãi suất huy động cao nhất lên tới 7,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Với các kỳ hạn còn lại, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 5 tháng là 4,75%/năm, và kỳ hạn 7 – 36 tháng 7,1%/năm.