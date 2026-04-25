Chính xác

Đỉnh Bạch Mã, TP Huế là nơi mưa nhiều nhất cả nước, trung bình 7.000-8.000 mm mỗi năm. Lượng mưa từng ghi nhận trong một ngày tại đây là 1.739mm, gần bằng lượng mưa trung bình năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam (1.400-2.400 mm).

Đây là lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau mức 1.825 mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.