1. Nơi mưa nhiều nhất Việt Nam nằm ở địa phương nào?
Quảng Nam
- Quảng Trị
- Quảng Ngãi
- Huế
Đỉnh Bạch Mã, TP Huế là nơi mưa nhiều nhất cả nước, trung bình 7.000-8.000 mm mỗi năm. Lượng mưa từng ghi nhận trong một ngày tại đây là 1.739mm, gần bằng lượng mưa trung bình năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam (1.400-2.400 mm).
Đây là lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau mức 1.825 mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.
2. Vì sao đây là nơi mưa nhiều nhất cả nước?
Do yếu tố địa hình
- Do nhiệt độ cao quanh năm
- Do nằm sâu trong nội địa
- Do ít chịu ảnh hưởng của biển
Lý giải cho hiện tượng mưa nhiều ở đỉnh Bạch Mã, TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay do yếu tố địa hình, điểm Bạch Mã nằm ở dãy Trường Sơn, đỉnh núi cao, ngay rìa giáp Biển Đông. Với địa hình cong lõm ra biển, Bạch Mã như cái phễu hứng ẩm tự nhiên.
3. Đỉnh núi này cao bao nhiêu?
Khoảng 1.000 m
- Khoảng 1.200 m
- Khoảng 1.400 m
- Khoảng 1.600 m
Bạch Mã nằm ở phía nam TP Huế, ngay ranh giới với TP Đà Nẵng, là nhánh cuối của dãy Trường Sơn Nam vươn sát Biển Đông. Đỉnh cao nhất của Bạch Mã là 1.448 m, chân núi chỉ cách bờ biển khoảng 12-15 km, tạo nên độ dốc địa hình thuộc loại lớn nhất Việt Nam.
Đây là nơi sinh sống của hơn 2.147 loài thực vật và 1.493 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam.
4. Dãy núi này tạo ra sự khác biệt về khí hậu giữa hai miền Nam - Bắc, đúng hay sai?
Đúng
- Sai
Dãy Bạch Mã là một phần của dãy Trường Sơn chạy cắt ra biển, nằm giữa Huế và Đà Nẵng. Đây cũng là nơi có đèo Hải Vân nổi tiếng hiểm trở, cách thành phố Huế 40 km về phía Nam.
Dãy Bạch Mã là chướng ngại tự nhiên, ngăn cản tác động của gió mùa Đông Bắc, khiến nước ta có sự khác biệt đáng kể về khí hậu giữa hai miền Nam - Bắc.
5. Sông nào nổi tiếng nhất tại Huế?
Sông Lam
0%
- Sông Mã
- Sông Hương
- Sông Đà
Huế có hệ thống sông ngòi dày đặc. Tính từ Bắc vào có những dòng sông chính như sông Ô Lâu, sông Hương, sông Nong, sông Truồi, sông Cầu Hai và sông Bù Lu. Trong đó, sông Hương là nổi tiếng nhất. Sông Hương được ví như món quà vô giá tạo hóa dành riêng cho Huế, là nơi hội tụ của cảnh quan và di sản văn hóa Huế.
