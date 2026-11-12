Cách quê nhà hàng nghìn cây số, Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva mang đến không gian đậm chất Việt với phở nóng, cà phê và biểu tượng Chùa Một Cột. Đây là điểm hẹn lưu giữ hương vị, văn hóa Việt giữa lòng thủ đô nước Nga.

Tìm hương vị quê nhà giữa thủ đô nước Nga

Với những người Việt xa quê, đôi khi nỗi nhớ nhà bắt đầu từ những điều rất giản dị: một bát phở đúng vị, đĩa bún nóng hay ly cà phê mang hương thơm quen thuộc. Giữa mùa đông nước Nga, được ngồi bên bát phở nghi ngút khói, thưởng thức vị nước dùng đậm đà cùng những sợi bánh phở mềm là trải nghiệm gợi nhớ những buổi sáng ở Hà Nội.

Tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva, khu ẩm thực Việt là một trong những điểm đến thu hút thực khách. Nơi đây quy tụ nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ các món đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, từ phở, bún đến chả cá, các món Huế và nhiều lựa chọn mang hương vị vùng miền.

Khu ẩm thực là nơi khách hàng được thưởng thức đa dạng món ăn Việt Nam và các nước châu Á.

Bên cạnh những món ăn truyền thống, cà phê Việt cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho khu ẩm thực. Hương vị cà phê đậm đà, cách pha chế và thưởng thức đặc trưng trở thành một nét văn hóa được giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Chị Thanh Nga, một người Việt đã sinh sống nhiều năm tại Mátxcơva, chia sẻ rằng gia đình chị thường lựa chọn Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva làm địa điểm gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần. “Các con tôi lớn lên ở Nga nên không có nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam. Mỗi lần đưa con đến đây, tôi thường kể cho các cháu nghe về những món ăn, thói quen sinh hoạt và kỷ niệm thời còn ở quê nhà. Đó cũng là cách để các con hiểu và gắn bó hơn với văn hóa Việt”, chị chia sẻ.

Chùa Một Cột giữa Mátxcơva và nơi gửi gắm nỗi nhớ quê hương

Nếu khu ẩm thực đánh thức ký ức bằng hương vị, không gian văn hóa tâm linh tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva lại mang đến những cảm xúc sâu lắng hơn.

Ngay phía trước sảnh chính Trung tâm thương mại là công trình Chùa Một Cột được xây dựng theo hình mẫu biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội. Hình ảnh ngôi chùa với kiến trúc đài sen quen thuộc xuất hiện giữa thủ đô nước Nga tạo nên điểm nhấn đặc biệt, gợi nhớ một phần di sản văn hóa của quê hương. Vào một số dịp lễ lớn trong năm, công trình mở cửa đón khách tham quan.

Chùa Một Cột - công trình văn hóa tâm linh biểu tượng của người Việt Nam ở vị trí trang trọng trước sảnh chính của Trung tâm thương mại.

Đặc biệt, Niệm Phật Đường là nơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng người Việt. Không gian này được bố trí thành ba khu vực gồm phòng niệm Phật, phòng thờ Quốc tổ và phòng thờ Mẫu.

Vào những ngày rằm, mùng Một hay dịp lễ, Tết, người Việt có thể tìm đến đây để dâng hương, cầu bình an cho gia đình và người thân. Với những người đã nhiều năm xa quê, việc được thực hành tín ngưỡng truyền thống trên đất Nga mang ý nghĩa đặc biệt. Khoảng cách địa lý dường như được thu hẹp khi những phong tục thân thuộc vẫn được duy trì trong đời sống thường ngày.

Đối với du khách quốc tế, chùa Một Cột và Niệm Phật Đường cũng mở ra cơ hội tìm hiểu về kiến trúc, tín ngưỡng và văn hóa Việt Nam. Giữa một thành phố nổi tiếng với những nhà thờ Chính thống giáo và các công trình kiến trúc châu Âu, sự hiện diện của những biểu tượng văn hóa Việt tạo nên nét riêng cho Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva.

Đi chợ Việt, mua hàng Việt ngay tại Mátxcơva

Trải nghiệm quê nhà tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva còn tiếp nối trong không gian mua sắm. Trung tâm thương mại ba tầng, rộng khoảng 34.000 m², quy tụ nhiều gian hàng kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng, quần áo, giày dép, đồ gia dụng và các sản phẩm phục vụ đời sống.

Đối với người Việt xa quê, một chuyến đi mua sắm tại đây có thể gợi nhớ những lần đi chợ ở Việt Nam. Những mặt hàng quen thuộc như nước mắm, tương ớt, mì ăn liền, miến, trà hay các loại gia vị giúp việc chuẩn bị bữa cơm gia đình trở nên thuận tiện hơn.

Đặc biệt, sự hiện diện của các loại trái cây nhiệt đới như thanh long, xoài, mít, chanh leo và nhiều sản phẩm nông sản Việt mang đến trải nghiệm thú vị cho cả người Việt lẫn khách hàng Nga.

Không ít người Việt sống ở nước ngoài vẫn giữ thói quen nấu các món ăn truyền thống trong gia đình. Bởi vậy, khả năng tìm mua những nguyên liệu đặc trưng của quê hương có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong những dịp sum họp, lễ, Tết.

Với khách Nga và du khách quốc tế, các gian hàng Việt lại giống như một điểm khám phá văn hóa tiêu dùng. Từ những gói trà, cà phê đến các loại gia vị, thực phẩm, mỗi sản phẩm đều mang theo một phần câu chuyện về đời sống và thói quen ẩm thực của người Việt.

Không gian thương mại cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam giới thiệu hàng hóa, phát triển hoạt động kinh doanh và tiếp cận khách hàng tại thị trường Nga. Nhờ đó, Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva trở thành một trong những địa điểm góp phần kết nối hàng hóa Việt Nam với người tiêu dùng sở tại.

Điểm hẹn văn hóa Việt giữa xứ sở bạch dương

Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động, Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva đã khẳng định dấu ấn thương hiệu Việt giữa lòng nước Nga, trở thành điểm hẹn văn hóa, mua sắm và giải trí quen thuộc của cộng đồng người Việt, người dân Nga và du khách quốc tế.

Bên cạnh Trung tâm thương mại, tòa nhà căn hộ - khách sạn với 500 căn hộ và 250 phòng khách sạn góp phần đáp ứng nhu cầu lưu trú, sinh sống và làm việc tại Mátxcơva. Các tiện ích như nhà hàng, trung tâm thể dục, chăm sóc sức khỏe và không gian sinh hoạt cộng đồng giúp hình thành môi trường sống thuận tiện cho cư dân.

Hiện nay, Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva trở thành địa chỉ quen thuộc trong đời sống của cộng đồng người Việt tại Nga, đồng thời là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại giữa hai nước.

Giữa thủ đô Mátxcơva rộng lớn, Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva vì thế mang một ý nghĩa riêng. Đó là nơi người Việt xa quê có thể tìm lại cảm giác thân thuộc, nơi du khách quốc tế khám phá bản sắc Việt Nam và cũng là nhịp cầu góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè Nga.

Ngọc Diệp