Từ võ đài đến màn ảnh

Lớn lên tại Đồng Nai, Lợi Trần bắt đầu tập võ từ năm 13 tuổi và trở thành vận động viên boxing quốc gia với nhiều thành tích. Giữa năm 2014, chàng võ sĩ trẻ quyết định chuyển hướng sang con đường diễn xuất khi nhận ra bản thân có năng khiếu về nghệ thuật. Sau Lật mặt 2, 798 Mười, Lợi Trần chỉ được chú ý khi vào vai Thập Bát Ca trong Bi Long Đại Ca.

Lợi Trần sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai, bắt đầu tập võ từ năm 13 tuổi.

Lợi Trần chia sẻ với VietNamNet từng mê mẩn hình ảnh những người hùng trên màn ảnh rộng và đó trở thành động lực theo đuổi nghệ thuật.

Thời học sinh, Lợi Trần là bí thư chi đoàn, thường xuyên biểu diễn trong các chương trình văn nghệ, thậm chí còn đi hát đám cưới. Khi nhận ra mình vừa có năng khiếu nghệ thuật vừa cá tính mạnh mẽ đã quyết tâm theo đuổi ước mơ điện ảnh. Gia đình ban đầu chỉ nghĩ đó là sở thích bình thường nhưng khi Lợi Trần quyết định bước vào nghề, bố mẹ đồng ý và ủng hộ con trai.

Đến TPHCM lập nghiệp, Lợi Trần không quen biết ai trong giới và cũng không theo học trường sân khấu chính quy. Anh tự casting, vượt qua vô số vòng tuyển chọn để tìm cơ hội.

Cơ duyên đến một cách bất ngờ. Một người anh trong giới nhắn tin qua Facebook mời Lợi Trần diễn tại quán bar. Trong đêm diễn đó, người anh bị chấn thương khiến chương trình phải dừng khẩn cấp. Lợi Trần nhận lời diễn nhưng không nhận cát-sê.

Sau sự cố, người anh giới thiệu Lợi Trần lên đoàn phim truyền hình làm diễn viên quần chúng. Với nỗ lực và khả năng diễn xuất, Lợi Trần dần được nhiều đạo diễn chú ý và mời tham gia các dự án lớn hơn.

Người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh là diễn viên Vũ Đức Hải. Trong suốt 10 năm qua, Đức Hải đã chia sẻ với Lợi Trần rất nhiều kinh nghiệm, giúp anh có tư duy làm việc chuyên nghiệp hơn và tinh thần cố gắng không ngừng. Lợi Trần coi đó là nguồn năng lượng quan trọng nhất trên con đường nghệ thuật.

Trong phim Tử chiến trên không, Lợi Trần có những sáng tạo ngoài kịch bản. Câu thoại quan trọng mà Lợi Trần xin phép đạo diễn thêm vào là "Muốn tất cả rời khỏi Việt Nam thì mày giữ vai của mày đi", làm cho cảnh quay thêm phần ấn tượng.

Nhắc về hậu trường, Lợi Trần kể một câu chuyện khiến cả đoàn nhớ mãi. Cảnh Thái Hòa chuẩn bị đánh anh, ngay khi đạo diễn hô "bắt đầu" thay vì tập trung diễn, Lợi Trần lại chạy ra ngoài trò chuyện với đạo diễn khiến cả đoàn không nhịn được cười.

Lợi Trần mang đến "cú twist" quan trọng trong "Tử chiến trên không”.

Cái tát giữa sân trường và những vết sẹo tuổi thơ

Thời học tại Đồng Nai, Lợi Trần từng trải qua một chuyện ám ảnh suốt hơn 20 năm. Có một bạn nữ thích Lợi Trần nhưng bạn nam khác không vừa ý nên đánh anh giữa sân trường trước mặt bạn bè. Cảm giác nhục nhã khắc sâu vào tâm trí Lợi Trần. Nhưng chính sự kiện đó đã thúc đẩy anh quyết tâm học võ để bảo vệ bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không có cái tát giữa trường năm nào, Lợi Trần đã không trở thành võ sĩ boxing quốc gia.

Lợi Trần thừa nhận với VietNamNet có một sở thích bí mật mà cho đến nay gia đình vẫn chưa biết - đó là đam mê tốc độ và xe cộ. Thời học sinh, anh vẫn đi học đều đặn nhưng đôi khi lén lút đi chơi xe để cảm nhận cảm giác mạnh của tốc độ. Anh nhấn mạnh chỉ là thích tốc độ, mê xe chứ không phải đua xe như nhiều người nghĩ.

Lợi Trần đã từng bước khẳng định tên tuổi qua các vai hành động.

Về chuyện tình cảm, Lợi Trần cho biết yêu 3 người. Khoảnh khắc lãng mạn nhất anh từng làm là lấy toàn bộ tiền lương để mua một chiếc nhẫn giá trị tặng bạn gái. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh chi tiêu lớn như vậy cho một món quà tình cảm. Chiếc nhẫn không chỉ thể hiện tình yêu mà còn là sự trân trọng và nghiêm túc của anh dành cho người mình yêu.

Lợi Trần từng kinh doanh cùng bạn gái. Ban đầu mọi việc suôn sẻ nhưng sau đó anh nhận ra chưa đủ để họ vừa yêu vừa làm ăn cùng nhau. Quan điểm trong tình yêu và trong kinh doanh của 2 người khác biệt, dẫn đến nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải. Cuối cùng, họ quyết định chia tay, Lợi Trần để lại toàn bộ công việc kinh doanh cho bạn gái.

"Về mặt diễn xuất, tôi chưa thất bại lớn vì vẫn đang trong quá trình học hỏi qua từng vai phụ. Mỗi bộ phim đều là bài học giúp tôi diễn tốt hơn. Nhưng trong cuộc sống, tôi đã trải qua thất bại và rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu", anh chia sẻ.

Trước khi quyết định theo nghệ thuật, Lợi Trần từng ước mơ trở thành chiến sĩ đặc công - một trong những vị trí quan trọng nhất của quân đội, đòi hỏi phải giỏi cả trên bờ lẫn dưới nước, có kỹ năng tác chiến toàn diện. Lợi Trần rất ngưỡng mộ chiến sĩ đặc công nhưng cuối cùng vẫn chọn con đường nghệ thuật để theo đuổi đam mê.

Hiện tại lịch sinh hoạt hàng ngày của Lợi Trần xoay quanh việc rèn luyện thể chất, tập gym, tập võ hoặc chơi pickleball.

Ngoài diễn xuất, Lợi Trần còn đam mê thể thao.

Lợi Trần cho biết khi đã thích môn nào sẽ tìm hiểu rất kỹ. Dù tiếp cận pickleball muộn hơn nhiều nghệ sĩ khác, nhờ năng khiếu về thể thao, anh đạt được 5 thành tích trong thời gian ngắn.

Về kế hoạch tương lai, Lợi Trần nói: "Đích đến cuối cùng mà tôi hướng tới chính là làm những bộ phim riêng. Đó là ước mơ lớn nhất hiện tại và tôi đang từng bước chuẩn bị để biến ước mơ đó thành hiện thực".

Lợi Trần trong "Tử chiến trên không":

Ảnh: FBNV, video: NSX