Thể Công Viettel giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy ở vòng 18 LPBank V-League 2025/26, qua đó tiếp tục duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch.

Đội khách Thanh Hóa nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Phút 10, Bá Tiến có pha căng ngang nguy hiểm nhưng hàng thủ Viettel kịp thời hóa giải. Đội chủ nhà cũng nhanh chóng đáp trả khi Wesley đưa bóng vào lưới ở phút 6, song bàn thắng không được công nhận.

Trận đấu diễn ra căng thẳng - Ảnh: SN

Hiệp một diễn ra giằng co với ít cơ hội rõ rệt. Đáng chú ý nhất là pha đối mặt của Rimario ở phút 40, nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột trong gang tấc. Hai đội rời sân với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, Thể Công Viettel dần kiểm soát thế trận. Bước ngoặt đến ở phút 73 khi Trịnh Văn Lợi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Pedro Henrique không mắc sai lầm, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Sau bàn thua, Thanh Hóa nỗ lực dâng cao nhưng không tạo được sức ép đủ lớn. Trong khi đó, Viettel có thêm cơ hội gia tăng cách biệt, đáng tiếc là pha đánh đầu của Colonna ở phút 78 không chính xác.

Pedro Henrique ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: SN

Những phút cuối diễn ra căng thẳng, nhưng thầy trò HLV Popov vẫn bảo toàn được lợi thế. Chiến thắng giúp đội bóng áo lính có 38 điểm, tiếp tục bám đuổi ngôi đầu, trong khi Thanh Hóa lún sâu vào nhóm nguy hiểm.

Điểm nhấn ở cuối trận khi Thanh Nam phạm lỗi thô bạo với Nata nhưng chỉ lĩnh thẻ vàng. Trong khi HLV Popov không thể giữ được bình tĩnh và lĩnh thẻ đỏ vì lỗi phản ứng thái quá.