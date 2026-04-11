Những lấn cấn

Câu chuyện về việc lựa chọn nhân sự cho tuyển U23 Việt Nam tham dự Asiad 20 tại Nhật Bản đang trở thành tâm điểm của dư luận.

Như từng đề cập, bóng đá Việt Nam đang đứng trước một ngã ba đường đầy nan giải: Nên ưu tiên "U23 xịn" là những người vừa lập chiến tích hạng 3 châu Á hòng săn tìm tấm huy chương lịch sử, hay tiếp tục kiên trì với chiến lược dùng lứa U20/U21 để tích lũy kinh nghiệm cho tương lai?

Mang U23 Việt Nam đi chinh phục Asiad hay các cầu thủ trẻ hơn đang gây nhiều tranh cãi

Cái "lấn cấn" nằm ở chỗ, nếu mang đội hình mạnh nhất gồm những Đình Bắc, Văn Khang, chúng ta có quyền mơ về một kỳ Á vận hội rực rỡ dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, điều này vô tình lại tạo ra sự quá tải cho nhóm trụ cột và đóng sập cánh cửa cọ xát của lứa đàn em vốn đang cần những sân chơi lớn để trưởng thành, như cách mà chính lứa Đình Bắc từng được tạo điều kiện tại Asiad 19.

Ngược lại, nếu chỉ cử thuần lứa U21 "chấp tuổi", rủi ro về mặt thành tích và tâm lý sau những thất bại đậm trước các đối thủ hàng đầu châu lục là rất lớn.

Chính sự giằng co giữa mục tiêu ngắn hạn (thành tích) và dài hạn (phát triển lực lượng) đã tạo nên những “lấn cấn” chưa có lời giải rõ ràng.

Giải pháp hoàn mĩ

Để giải quyết bài toán này, giải pháp hoàn mĩ nhất không nằm ở việc chọn một trong hai, mà là một sự lồng ghép đầy tính toán.

Cụ thể, HLV Kim Sang Sik nên có sự góp mặt của 3 cầu thủ trên tuổi. Đây không nhất thiết phải là những ngôi sao trụ cột, mà nên là những cái tên đã từng khoác áo tuyển Việt Nam, nhưng hiện chưa có nhiều cơ hội cạnh tranh vị trí, hoặc cần thử thách.

Nhưng có lẽ HLV Kim Sang Sik đang có những tính toán cho riêng mình

Những trường hợp như tiền đạo Phạm Gia Hưng, Việt Cường… là ví dụ điển hình. Việc đưa nhóm cầu thủ này đến Nhật Bản vừa giúp tìm lại cảm hứng thi đấu, vừa đóng vai trò "trục xương sống" dìu dắt các đàn em.

Song song với đó, đội hình sẽ được làm mới bằng những cầu thủ U23 tiềm năng nhưng chưa có nhiều cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam, kết hợp cùng bộ khung U21 xuất sắc nhất.

Đây chính là giải pháp "một mũi tên trúng nhiều đích". Nó vừa đảm bảo tính xuyên suốt trong lộ trình đào tạo trẻ, giúp các cầu thủ ít được ra sân có cơ hội ghi điểm với HLV Kim Sang Sik, lại vừa đảm bảo được tính cạnh tranh để hướng tới thành tích tại Asiad.

Một đội hình hỗn hợp có chiều sâu và động lực tự thân cao sẽ là lời giải cho sự cân bằng giữa mục tiêu hiện tại và chiến lược dài hơi của bóng đá Việt Nam, biến Asiad thành một bệ phóng thực sự thay vì chỉ là một giải đấu để "học hỏi" thuần túy.