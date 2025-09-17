Bước ngoặt IPO sau thập kỷ chinh phục nông nghiệp

Chiều 16/9, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) - công ty con của Hòa Phát do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch - đã nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đánh dấu cột mốc sau 10 năm Hòa Phát phát triển mảng nông nghiệp

Theo kế hoạch, HPA sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 11.887 đồng/cổ phiếu, dựa trên giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2025. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để đầu tư vào hệ thống trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, bổ sung vốn lưu động và mở rộng sản xuất tại miền Trung - miền Nam.

HPA đặt mục tiêu niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) sớm nhất vào tháng 12/2025 với mã chứng khoán HPA.

Tập đoàn Hòa Phát bước chân vào nông nghiệp từ năm 2015, tập trung vào các lĩnh vực: thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo, bò Úc và gà đẻ trứng. Sau thập kỷ, HPG đã xây dựng vị thế hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.

Công ty sở hữu hệ thống nhà máy và trang trại trải rộng khắp cả nước, nằm trong top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất. HPG dẫn đầu thị phần bò Úc, giữ vị trí số 1 về trứng gà sạch tại miền Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả/ngày. Hệ thống trang trại chăn nuôi heo khép kín, hiện đại đạt công suất trên 600.000 con/năm, khẳng định sức mạnh cạnh tranh.

Tỷ phú Trần Đình Long, chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: HH

Mảng nông nghiệp tăng trưởng ấn tượng, góp phần quan trọng vào lợi nhuận của Hòa Phát, chỉ sau mảng thép cốt lõi. Năm 2024, doanh thu nông nghiệp đạt 7.084 tỷ đồng, tăng 12,2% so với 2023; lợi nhuận gộp vọt lên 1.462 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước.

Sáu tháng đầu 2025, doanh thu đã đạt 61% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế gấp 2,3 lần cùng kỳ. Dự kiến, lợi nhuận ròng năm nay khoảng 1.600 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính đạt 6.274 đồng.

Kết quả phản ánh hiệu quả chuỗi cung ứng khép kín, từ thức ăn đến sản phẩm cuối cùng, giúp HPG vượt qua biến động giá nguyên liệu và dịch bệnh.

Thị trường chăn nuôi Việt Nam, với quy mô ước tính khoảng 35 tỷ USD, đang chứng kiến sự bùng nổ lợi nhuận từ các doanh nghiệp nội địa. Hòa Phát, Dabaco (DBC) và BAF Việt Nam đều báo lãi khủng trong năm 2024 và hai quý đầu 2025.

Các công ty chăn nuôi đã tận dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao, xuất khẩu phục hồi (xuất khẩu chăn nuôi Việt Nam đạt 410,7 triệu USD trong 8 tháng 2025, tăng 24,5%), và kiểm soát tốt chi phí đầu vào.

Triển vọng tích cực, thách thức ông lớn kỳ cựu

Sau khi báo lãi nghìn tỷ đồng gần đây, mảng nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát đang thể hiện triển vọng sáng sủa, sẵn sàng "đe dọa" các ông lớn kỳ cựu trong ngành nông nghiệp. Dù quy mô vốn khiêm tốn, Hòa Phát vẫn vượt trội về hiệu quả kinh doanh.

Vốn điều lệ của HPA chỉ 2.550 tỷ đồng (sau giảm từ 2.800 tỷ đồng tháng 7/2025 để tái cấu trúc), thấp nhất so với Dabaco (DBC), BAF, Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Masan MeatLife (MML) và HAGL Agrico (HNG).

Tuy nhiên, nửa đầu 2025, doanh thu từ mảng nông nghiệp của Hòa Phát đứng sau Dabaco và Masan MeatLife, nhưng lợi nhuận trước thuế vượt trội, chỉ kém chút ít so với Dabaco.

Sự vượt trội này đến từ mô hình khép kín, tối ưu hóa chi phí và tập trung vào sản phẩm cao cấp như bò Úc, trứng sạch. Năm 2025, Hòa Phát đạt mục tiêu 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, 750.000 đầu heo thương phẩm/năm, 200.000 bò thịt và 300 triệu trứng gà sạch mỗi năm.

Với việc chào bán cổ phần ra công chúng, Hòa Phát sẽ có thêm vốn để mở rộng mảng nông nghiệp, tăng thị phần tại miền Trung - Nam, nơi nhu cầu đang bùng nổ.

Tuy nhiên, thị trường nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng vẫn bị các doanh nghiệp FDI thống trị. Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcombank, cơ cấu nguồn cung thịt lợn 2022-2023: doanh nghiệp nội chỉ 19%, hộ chăn nuôi 38%, FDI 43%. Sản xuất thức ăn chăn nuôi, FDI chiếm 60%, nội địa 40%.

Dù "lép vế", các ông lớn nội địa như Dabaco, Hòa Phát, Masan, BAF, Mavin, GreenFeed, Trường Hải đang tăng tốc. BAF liên tục thâu tóm công ty chăn nuôi để mở rộng, Dabaco đầu tư công nghệ cao, Masan tập trung bán lẻ. Hòa Phát, với lợi thế từ tập đoàn mẹ, có thể tận dụng nguồn vốn mạnh để cạnh tranh, dự báo thay đổi cục diện ngành.

Tập đoàn Hòa Phát đang duy trì sức mạnh với 5 lĩnh vực cốt lõi: Gang thép - sản phẩm thép - nông nghiệp - bất động sản - điện máy gia dụng. Năm 2024, nông nghiệp chiếm 5% doanh thu và 8% lợi nhuận tập đoàn.

Nửa đầu 2025, tập đoàn đạt doanh thu đạt hơn 74 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 23% lên hơn 7.614 tỷ đồng, chủ yếu từ thép. Thép vẫn là trụ cột, với công suất HRC tăng lên 9 triệu tấn. Bất động sản và điện máy ổn định, nông nghiệp nổi bật với tăng trưởng cao.

Triển vọng năm nay, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 170 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận 15 nghìn tỷ đồng, trong đó nông nghiệp tiếp tục được coi là động lực tăng trưởng mới bên cạnh trụ cột thép.