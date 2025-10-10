Sau hợp nhất, TP Hải Phòng có diện tích gần 3.200 km2, dân số trên 4,6 triệu người, mở ra một không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng và hội tụ nhiều lợi thế để ngành nông nghiệp bứt phá. Tinh thần chủ động hội nhập, đổi mới hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, nông thôn mới hiện đại được lan tỏa trong từng lĩnh vực, địa phương.

Trước yêu cầu hội nhập và dựa vào tiềm năng sẵn có, thành phố chủ động xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, coi đây là động lực để nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững và thông minh.

Hải Phòng hiện có 125 ha nhà màng, nhà lưới và đang tiếp tục mở rộng diện tích, nâng cao năng suất cây trồng.

Theo đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả như mô hình lúa - cá, lúa - rươi, nông nghiệp sinh thái, sản xuất cây trồng giảm phát thải… ngày càng được mở rộng. Ở nhiều địa phương đã bắt đầu hình thành các vùng sản xuất hữu cơ gắn với chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều hợp tác xã kiểu mới, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cũng được phát triển. Tiêu biểu như Hợp tác xã Nam Cường (An Dương), Hợp tác xã Gia Xuyên (Gia Lộc), Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Toàn Cầu (An Lão) đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý mùa vụ, nhật ký điện tử, mã QR truy xuất nguồn gốc, cảnh báo dịch bệnh, đồng bộ dữ liệu sản xuất theo thời gian thực. Tuy nhiên, mức độ tích hợp công nghệ số, như: IoT, AI, Big Data, blockchain vào chuỗi giá trị nông sản còn rất hạn chế.

Trên địa bàn xã Vĩnh Am, Hội Am là làng nghề truyền thống về nuôi và ương cá giống với thương hiệu cá giống Hội Am đã đăng ký nhãn hiệu tập thể. Xác định nuôi cá giống đóng vai trò quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng cá thương phẩm, thời gian qua, công tác chuyển giao kỹ thuật, công nghệ đến với bà con nông dân đã được chính quyền địa phương, các ngành chức năng tăng cường thực hiện.

Hiện làng Hội Am có 126 hộ nuôi cá giống với gần 250 lao động trực tiếp tham gia sản xuất, tổng diện tích vùng nuôi rộng hơn 21 ha, có thị trường tiêu thụ lớn, hiệu quả kinh tế bình quân khoảng 300 triệu đồng/ha/năm. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các hộ nuôi liên kết, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, thị trường, từ đó hạn chế tình trạng thương lái ép giá. Nhiều hộ dân trong làng vươn lên làm giàu từ nghề truyền thống của cha ông.

Để nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, TP Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp. Đặc biệt là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng các vùng sản xuất tập trung; quy hoạch lại đất đai gắn với tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện hình thành những cánh đồng lớn, thuận lợi cho ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa đồng bộ.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Đồng thời, đào tạo tập huấn để nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng ứng dụng công nghệ cho nông dân và hợp tác xã giúp họ chủ động hơn trong sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm.

Thành phố cũng sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã nông nghiệp tiếp cận nguồn vốn, bảo hiểm nông nghiệp, xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm. Cùng với đó, đẩy mạnh thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu nông sản vùng miền gắn với câu chuyện văn hóa để nâng cao giá trị sản phẩm.