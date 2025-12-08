Xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Tường Phong, Tường Tiến, Tường Hạ và Tường Thượng, với 22 bản, hơn 14.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95%. Trên địa bàn có tuyến quốc lộ 43 và tỉnh lộ 114 đi qua, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế.

Người dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang làm kinh tế hàng hóa.

Trước khi sáp nhập, toàn vùng chỉ có xã Tường Thượng cũ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024; ba xã còn lại có mức độ hoàn thành các tiêu chí khá thấp. Các bản thuộc Tường Hạ và Tường Thượng có điều kiện thuận lợi về phát triển nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ thương mại, trong khi nhiều bản của Tường Phong và Tường Tiến còn khó khăn do hạ tầng thiếu đồng bộ, địa hình dốc núi, một bên là sông Đà, tỷ lệ hộ nghèo cao. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người toàn xã chỉ đạt gần 27 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo 13%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Ngay sau sáp nhập, chính quyền xã Tường Hạ xác định công tác tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm. Xã tăng cường truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ, đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người uy tín trong vận động bà con chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang tư duy làm kinh tế hàng hóa. Khuyến khích người dân mạnh dạn đưa tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa vào nông nghiệp. Vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo liên kết sản xuất, tiêu thụ. Tuyên truyền nhân dân về lợi ích của trồng rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi hàng hóa và đi lao động ngoài tỉnh.

Tuyên truyền đã tạo chuyển biến rõ nét, nhiều hộ trước đây chỉ trông chờ nương rẫy nay đã mạnh dạn mở rộng mô hình trồng cây ăn quả, nuôi cá lồng, trồng rừng tếch, hoặc tham gia lao động tại các khu công nghiệp.

Trong năm 2025, xã gieo trồng 378ha lúa 2 vụ, 60ha ngô, 150ha sắn, 179ha cây ăn quả và 30ha rau màu. Năng suất: lúa nước đạt 53 tạ/ha, lúa nương 10 tạ/ha, ngô 28 tạ/ha. Vận động nhân dân mở rộng trồng rừng tếch với diện tích hơn 700ha, không chỉ phủ xanh đất trống đồi trọc mà còn tạo nguồn thu bền vững khi khai thác. Toàn xã khoanh nuôi, bảo vệ gần 6.200ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 51%, mỗi năm thu về hơn 700 triệu đồng từ dịch vụ môi trường rừng.

Xã giao chỉ tiêu phát triển đàn gia súc, gia cầm cho từng bản; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn xây dựng chuồng trại kiên cố, bảo đảm vệ sinh môi trường. Hiện toàn xã có 6.800 con đại gia súc, trên 6.500 con lợn, 1.169 con dê, 98.000 con gia cầm. Bên cạnh đó, người dân tận dụng lợi thế lòng hồ sông Đà với 264 lồng cá, sản lượng gần 40 tấn/năm.

Cùng với đó, xã Tường Hạ phối hợp Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh mời các doanh nghiệp tuyển dụng, tư vấn việc làm; vận động người dân đi làm tại các khu công nghiệp, xuất khẩu lao động để có thu nhập ổn định. Hiện xã đã có hơn 3.800 lao động làm việc ngoài tỉnh, thu nhập 10 - 30 triệu đồng/tháng.

Trên địa bàn xã, bản Liên Hợp có 143 hộ với trên 800 nhân khẩu, địa hình chủ yếu là đồi núi và dọc sông Đà. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, bà con đã phát triển gần 200 ha cây tếch, nhiều hộ bước đầu thu được nguồn lợi. Người dân cũng tận dụng lợi thế sông Đà để nuôi cá lồng, đánh bắt thủy sản; đồng thời có 89 lao động làm việc tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên. Thu nhập bình quân đạt hơn 27 triệu đồng/năm; năm 2025 bản giảm 4 hộ nghèo, hiện còn 9 hộ; đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới.

Để đạt mục tiêu thu nhập bình quân 35 triệu đồng/người/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới xuống dưới 10%, Tường Hạ tiếp tục ưu tiên các nhóm tiêu chí liên quan đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Lồng ghép hiệu quả các chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số với xây dựng nông thôn mới.

Xã tăng cường tuyên truyền để người dân mở rộng chăn nuôi hàng hóa, phòng chống dịch bệnh. Vận động chuyển đổi đất nương kém hiệu quả sang cây ăn quả, mở rộng trồng rừng sản xuất dọc sông Đà. Khuyến khích hình thành thêm các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và kinh tế số trong sản xuất, thương mại nông thôn.

Với những nỗ lực trong tuyên truyền, thay đổi nhận thức và tổ chức lại sản xuất, Tường Hạ đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế của người dân.

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thành các bộ tiêu chí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy đổi mới tư duy, khơi dậy nội lực trong cộng đồng, tạo nền tảng quan trọng để Tường Hạ phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững chắc hơn trong những năm tới.