Không khó để bắt gặp trên đường phố những pha xử lý 'khó hiểu đến khó tin' của một số người đi xe máy, từ việc chuyển làn thiếu quan sát, rồ ga, phanh gấp, đến lao ra giữa dòng xe cộ đông đúc như trong phim hành động. Những hành vi tưởng như vô ý ấy không chỉ khiến chính họ gặp nguy hiểm mà còn đẩy người xung quanh vào tình huống thót tim.

Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý vừa được ghi nhận trong thời gian qua:

Nữ "ninja" lao xe máy ra đường như chỗ không người

(Nguồn video: Duy Võ)

Tình huống xảy ra vào sáng 12/4, trên tuyến QL 50 thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, theo hướng đi TP. Mỹ Tho. Khi đang di chuyển trên đường, chiếc Toyota Innova bất ngờ bị một phụ nữ đi xe máy lao từ hẻm nhỏ ra giữa đường tông trúng.

Cú va chạm khiến người đi xe máy ngã ra đường, may mắn ô tô có camera hành trình đi phía sau đã kịp giảm tốc độ. Sau pha va chạm, những người trên chiếc Innova đã xuống xe và hỏi thăm người phụ nữ nói trên, may mắn "ninja" này không bị thương nặng.

Bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, người đàn ông thoát chết kỳ diệu

(Nguồn video: OFFB)

Sự việc được cho là diễn ra vào chiều 8/4, trên đường Trần Phú, thuộc địa phận thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Khi đi vào vòng xoay, xe máy đã di chuyển vào khu vực điểm mù của xe đầu kéo đang ôm cua sang hướng quốc lộ 20, dẫn tới va chạm.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, cả người đàn ông và chiếc xe máy đã bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. May mắn người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ ở chân và trầy xước trên mặt, sau đó đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Còn chiếc xe máy bị hư hỏng nặng do ô tô cán qua.

Đang muốn bắt đền, người phụ nữ vô tình rồ ga xe máy cực nguy hiểm

(Nguồn video: Otofun)

Tình huống diễn ra vào ngày 10/4 tại ngã tư La Thành - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Theo hình ảnh do camera hành trình của ô tô ghi lại, người phụ nữ điều khiển xe máy thiếu quan sát, tạt đầu ô tô và xảy ra va chạm.

Do không tắt máy, trong quá trình dựng xe lên, người phụ nữ đã vặn tay ga, khiến chiếc xe máy kéo theo người này lao về phía trước, đâm vào dải phân cách cứng. Sau đó, người này "nổi đoá" chạy về phía ô tô, giơ chân đạp mạnh vào đầu xe để trút giận và yêu cầu tài xế xuống giải quyết.

Người đi xe máy lao vào xe đầu kéo như bị bịt mắt

(Nguồn video: HLX)

Tình huống diễn ra vào ngày 8/4, tại một giao lộ ở xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và được camera giám sát lắp bên đường ghi lại.

Theo đó, người đàn ông đi xe máy từ đường nhánh ra đường lớn nhưng không quan sát bên trái, là hướng xe đi tới, nên lao vào hông xe đầu kéo đang đi thẳng. Va chạm xảy ra, may mắn người đi xe máy chỉ bị xây xước nhẹ.

Xe khách liên tục đánh võng, chèn ép xe máy trên Đại lộ Thăng Long

(Nguồn video: GTVM)

Tình huống xảy ra vào sáng 31/3, trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn gần khu đô thị Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, một ô tô 29 chỗ bất ngờ nhấn ga, tạt sang phải, ép xe máy do người đàn ông cầm lái khiến người này loạng choạng. Không dừng lại ở đó, khi tài xế xe máy chuyển làn về bên trái, ô tô lập tức chuyển làn, tiếp tục tạt đầu xe máy gây mất an toàn giao thông. Sự việc chỉ dừng lại khi chiếc xe 29 chỗ này rẽ phải vào khu đô thị.

