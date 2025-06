Dưới đây là một số tình huống va chạm liên quan đến xe máy đáng chú ý được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Hai xe máy tông nhau ở ngã tư ngã sõng soài

Tình huống va chạm xảy ra vào ngày 5/6 tại ngã tư giao giữa đường Khuất Duy Tiến với Đại lộ Thăng Long (Hà Nội). Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô ghi lại, vào thời điểm đèn đỏ còn vài giây, chưa chuyển sang xanh, thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ đã vội vàng cho xe tăng tốc phóng qua ngã tư.

Đúng lúc đó, ở hướng vuông góc bên phải, hai thanh niên đầu trần cũng phóng xe máy vượt đèn. Hai xe cùng vội vượt đèn đã lao vào nhau. Pha va chạm khiến 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm bị ngã sõng soài ra đường.

Vượt đèn đỏ, người phụ nữ xô ngã xe đang qua ngã tư

Tình huống va chạm tương tự giữa hai xe máy xảy ra mới đây tại ngã tư giao giữa đường Tam Trinh và đường Khu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo hình ảnh do camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại, người phụ nữ đi xe máy đã nóng vội xuất phát khi đèn đỏ còn 3 giây, dẫn tới tình huống ngáng đường một xe máy khác đang qua ngã tư theo hướng vuông góc từ bên trái. May mắn do tốc độ chậm nên cả hai người điều khiển xe đều không bị thương.

Né người đi bộ sang đường, xe máy ngã vào ô tô

Tình huống diễn ra vào sáng ngày 3/6 ở một tuyến phố ở phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La và được camera an ninh của khu vực ghi lại.

Theo đoạn video, có lẽ do sạp hoa quả lấn chiếm lòng đường, chiếc xe taxi công nghệ đã dừng cách khá xa vỉa hè, gây cản trở giao thông, khiến xe máy không thể đi sát lề phải. Khi có người đi bộ sang đường, xe máy đã lách sang trái để tránh, dẫn tới va chạm với chiếc ô tô con hiệu KIA Sonet đang đi thẳng.

Phóng nhanh qua ngã tư, xe máy 'kẹp 3' lao xuống mương

Tình huống "khó đỡ" diễn ra vào chiều ngày 30/5 ở xã Đông Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, được camera giám sát ghi lại. Theo đó, chiếc xe máy chở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đã lao nhanh qua ngã tư.

Khi gặp xe van đi tới từ bên trái, thanh niên điều khiển xe máy có lẽ đã giật mình và đánh lái sang phải theo phản xạ nhưng không giảm tốc độ, khiến xe máy lao thẳng xuống mương nước. Đáng chú ý, nam thanh niên ngồi sau cùng xe máy đã có phản xạ "nhanh như chớp", bám kịp vào lan can cầu và leo lên một cách nhẹ nhàng, trong khi hai thanh niên ngồi trước rơi xuống nước.

Không gạt chân chống khiến xe máy đổ kềnh, cô gái còn đòi "ăn vạ" ô tô

Tình huống diễn ra vào ngày 31/5 trên đường Trương Định, quận Hương Thủy, TP Huế. Theo hình ảnh do camera hành trình của ô tô ghi lại, cô gái đi xe Honda Vision có vẻ như đã quên gạt chân chống và xuống xe, khiến chiếc xe đổ nhào vào ô tô đang đi ngang qua.

Theo chia sẻ của tài xế ô tô trên mạng xã hội, cô gái đi xe máy đã nhất quyết đổ lỗi ô tô làm đổ xe, cho đến khi được xem đoạn video trích xuất từ camera hành trình.

