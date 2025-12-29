Athos Salome. Ảnh: Express.co.uk

Theo báo Express của Anh, ông Salome đã cảnh báo về một thời kỳ được định hình bởi các xung đột chính trị leo thang, những thay đổi kinh tế đáng kể và những gián đoạn tự nhiên, công nghệ chưa từng có.

Nhà cận tâm lý học 38 tuổi này tuyên bố, từng dự báo chính xác các sự kiện như Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, đại dịch Covid-19. Ông Salome cho rằng các sự kiện lớn sau đây sẽ định hình năm 2026.

Thứ nhất, căng thẳng ở Trung Đông sẽ chạm đến ngưỡng nguy hiểm. Nhà huyền học này cảnh báo việc Iran làm giàu uranium và các hoạt động quân sự tiềm tàng của Israel có thể châm ngòi cho một thời kỳ bất ổn mới ở khu vực, đặc biệt là vào quý 2 của năm tới.

Thứ hai, Mỹ sẽ tăng đáng kể sự hiện diện quân sự ở Eo Bab el-Mandeb, một tuyến đường hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Động thái này có thể là phản ứng trực tiếp đối với hoạt động của các nhóm quân được Iran hậu thuẫn, đánh dấu sự tập trung địa chính trị mới và mạnh mẽ đối với việc kiểm soát nút thắt chiến lược này.

Thứ ba, khủng hoảng kinh tế sẽ xảy ra ở Ba Lan. Ông Salome cảnh báo Ba Lan đặc biệt dễ tổn thương và có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do thâm hụt ngân sách cao, các cuộc đình công tiềm tàng của công nhân và các cuộc thảo luận đang diễn ra với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo ông Salome thế giới trong năm 2026 sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa lớn về sức khỏe. Một cơn bão mặt trời sẽ xảy ra từ 12-15/3/2026, gây mất điện trên diện rộng và làm hư hại các hệ thống điện trên toàn cầu.

Ngoài ra, nhà ngoại cảm này cũng cảnh báo việc giám sát toàn cầu với virus H5N1 phải được tăng cường, đặc biệt là khi Liên minh châu Âu đang phê duyệt một loại vắc xin mRNA biến đổi trong bối cảnh dịch cúm gia cầm gia tăng.

Dự đoán cuối cùng tập trung vào công nghệ và các dị thường trong không gian. Ông Salome cho hay, Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ thử nghiệm đồng Euro kỹ thuật số với giới hạn giao dịch tự động và Mỹ sẽ phát hành phần mềm lượng tử có khả năng giám sát tàu ngầm theo thời gian thực.

Nostradamus, nhà chiêm tinh - bác sĩ người Pháp hồi thế kỷ 16, nổi tiếng với việc dự đoán các sự kiện lịch sử quan trọng như sự trỗi dậy của Hitler, vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ 11/9 và Covid-19.