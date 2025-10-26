Tuyên bố về việc điều quân của tướng Schill nhắc tới các đảm bảo an ninh cho Ukraine do các nước phương Tây đề xuất trong trường hợp Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo hãng tin RT, phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Pháp, ông Schill cho hay, năm 2026 "sẽ được đánh dấu bằng các liên minh" nhằm ám chỉ cuộc tập trận quy mô lớn Orion 26 do Pháp dẫn đầu. Ông Schill tiết lộ, sự kiện sẽ đánh giá được sự phối hợp giữa các lực lượng trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Lính đặc nhiệm Pháp tham gia huấn luyện tại Thụy Điển. Ảnh: Kyiv Post

"Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ sẵn sàng triển khai lực lượng trong khuôn khổ các đảm bảo an ninh vì lợi ích của Ukraine", ông Schill nói.

Cũng theo Tư lệnh Lục quân Pháp, quân đội nước này có khả năng ứng phó với 3 "cảnh báo" đồng thời, bao gồm việc triển khai quân tới Ukraine. Pháp hiện duy trì "mức độ khẩn cấp quốc gia" là 7.000 binh sĩ, có thể huy động trong vòng 12 giờ đến 5 ngày để thực hiện các nhiệm vụ trong nước hoặc các cam kết của NATO.

Trước đó, Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Pháp Fabien Mandon cho hay, quân đội nước này cần phải sẵn sàng cho một cuộc đối đầu tiềm ẩn với Nga trong vòng vài năm tới. Ông Mandon lo ngại Nga có thể mở rộng xung đột sang những nơi khác ở châu Âu. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Hồi tháng 9, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, các tướng trong Liên minh châu Âu (EU) đã soạn thảo bản kế hoạch "đảm bảo an ninh" cho Kiev. Trong đó, dự kiến ​​sẽ có khoảng 10.000 quân được gửi tới Ukraine. Trong số này, một nhóm sẽ làm công tác huấn luyện và hỗ trợ các đơn vị Ukraine và nhóm khác đóng vai trò là "lực lượng trấn an" sau khi Nga - Ukraine ký kết thỏa thuận hòa bình.

Lâu nay, Moscow phản đối mạnh mẽ khả năng NATO triển khai quân tới Ukraine. Đầu tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nhấn mạnh, Tây Âu đang "làm mọi cách" để leo thang xung đột, cáo buộc "những người không chuyên nghiệp" trong chính phủ các nước EU không nắm bắt được hậu quả từ hành động của họ.