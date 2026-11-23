Cổ phiếu NVL đóng cửa dưới mệnh giá lần đầu sau hơn 8 tháng. Novaland tiếp tục gia hạn quyền mua gần 800,7 triệu cổ phiếu và thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại hai công ty con.

Cổ phiếu dưới mệnh giá, kế hoạch huy động vốn tiếp tục lùi

Trong phiên 20/11, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) giảm 3,11%, xuống 9.980 đồng/cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên kể từ phiên 10/3/2026, cổ phiếu NVL đóng cửa dưới mệnh giá 10.000 đồng.

Cổ phiếu này đã mất hơn 25% trong 3 tháng và gần 53% kể từ cuối tháng 4.

Diễn biến giá cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh Novaland tiếp tục triển khai nhiều phương án xử lý nghĩa vụ tài chính và tái cơ cấu hoạt động.

Ngày 20/11, doanh nghiệp thông báo lần thứ hai điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện quyền mua trong đợt phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động tối đa gần 8.007 tỷ đồng.

Theo kế hoạch mới, thời hạn chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến ngày 23/12/2026, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu lùi đến ngày 28/12/2026. Như vậy, thời hạn cuối cùng đã kéo dài thêm 60 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland dự kiến sử dụng hơn 5.953 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc của 13 mã trái phiếu. Phần còn lại được góp vốn vào Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền để xử lý nghĩa vụ nợ tại hai công ty này.

Cùng thời điểm, Novaland hoàn tất chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế trị giá hơn 3,78 triệu USD thành gần 2,78 triệu cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 3,4 lần giá đóng cửa phiên 20/11. Giao dịch giúp Novaland chuyển gần 94,5 tỷ đồng nghĩa vụ trái phiếu thành vốn cổ phần mà không phải chi tiền mặt.

Novaland có nhiều dự án đắc địa. Ảnh: NVL

Một động thái khác là Novaland thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai công ty con Nova Phúc Nguyên và Novaland Đất Tâm, trong đó phần vốn tại Nova Phúc Nguyên trị giá hơn 490 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, khoảng 570 triệu cổ phiếu NVL được sang tay trong giai đoạn cuối tháng 9 và ba tuần đầu tháng 10, tương đương gần 24% lượng cổ phiếu lưu hành. Riêng phiên 30/9 ghi nhận hơn 97 triệu cổ phiếu giao dịch, giá trị gần 1.000 tỷ đồng.

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan cũng đáng chú ý. Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái Chủ tịch HĐQT Bùi Cao Nhật Quân, mua hơn 27,7 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, mẹ ông Quân bán hơn 5,9 triệu cổ phiếu; Novagroup bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu. Một số lãnh đạo Novaland cũng thực hiện bán ra hàng triệu cổ phiếu.

Novaland xoay xở nguồn vốn

Bức tranh tài chính Novaland đang xuất hiện những tín hiệu trái chiều. Hoạt động kinh doanh phục hồi, nhưng áp lực nợ và dòng tiền vẫn là thách thức lớn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Novaland đạt doanh thu thuần gần 10.216 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 5.386 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.874 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ 1.819 tỷ đồng, vượt khoảng 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Riêng quý III, doanh thu thuần đạt hơn 5.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.102 tỷ đồng. Theo Novaland, kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bàn giao bất động sản tại các dự án Victoria Village, Aqua City, Sunrise Riverside, cùng đóng góp từ hợp tác đầu tư và biến động tỷ giá.

Tuy nhiên, lợi nhuận cải thiện chưa đồng nghĩa sức khỏe tài chính đã thực sự hồi phục.

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay của Novaland khoảng 72.413 tỷ đồng, gồm gần 29.750 tỷ đồng vay ngắn hạn và hơn 42.663 tỷ đồng vay dài hạn. Dư nợ trái phiếu khoảng 22.068 tỷ đồng, trong đó hơn 12.503 tỷ đồng là trái phiếu ngắn hạn.

Đáng chú ý, theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9, Novaland có các khoản vay và trái phiếu đã đáo hạn với tổng dư nợ gốc 14.975 tỷ đồng. Tập đoàn cho biết đang đàm phán với các bên cho vay và trái chủ về phương án xử lý, đồng thời đã được chấp thuận gia hạn một phần với số tiền 2.884 tỷ đồng. Tổng lãi vay quá hạn tại ngày 30/9 là 5.241 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 2.874 tỷ đồng, chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ. Song lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn âm gần 5.364 tỷ đồng, thu hẹp so với mức âm hơn 9.081 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Đây vẫn là áp lực đáng kể trong bối cảnh doanh nghiệp cần vốn để tiếp tục triển khai dự án, hoàn thiện công trình, bàn giao sản phẩm và thanh toán các nghĩa vụ tài chính.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét cũng tiếp tục đề cập đến yếu tố không chắc chắn liên quan đến giả định hoạt động liên tục của Novaland.

Kế hoạch huy động gần 8.007 tỷ đồng vì vậy có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, phần lớn nguồn vốn dự kiến được sử dụng để thanh toán nợ và xử lý nghĩa vụ tài chính tại các công ty liên quan, thay vì trực tiếp bổ sung nguồn lực triển khai dự án. Khả năng huy động vốn thực tế còn phụ thuộc vào tỷ lệ cổ đông tham gia mua cổ phiếu và việc hoàn tất đợt phát hành.

Việc tháo gỡ pháp lý tại Aqua City và tiếp tục triển khai các dự án như The Grand Manhattan, Victoria Village, The Park Avenue có thể tạo thêm nguồn thu. Tuy nhiên, Novaland cần chứng minh khả năng chuyển doanh thu, lợi nhuận thành dòng tiền thực.

Với doanh nghiệp này, thước đo quan trọng nhất của quá trình tái cơ cấu không chỉ là huy động thêm vốn hay phục hồi giá cổ phiếu, mà còn là khả năng xử lý nợ quá hạn, cải thiện dòng tiền và đưa các dự án trở lại hoạt động hiệu quả.