Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội và một số trang thông tin điện tử cho rằng công ty “phá sản”, “mất khả năng hoạt động”, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã lên tiếng.

Thời gian gần đây, một số trang thông tin điện tử và nền tảng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động của tập đoàn. Novaland cho rằng những thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây hiểu nhầm về tình trạng hiện tại của công ty.

Doanh nghiệp cho biết đang triển khai các giải pháp tái cấu trúc nhằm từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh. Tập đoàn cũng cho hay đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên liên quan, song không nêu chi tiết trong thông báo.

Một dự án chung cư tại TPHCM do Novaland phát triển. Ảnh: Hoàng Hà

Doanh nghiệp đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát những nội dung đã đăng tải, đồng thời gỡ bỏ hoặc đính chính thông tin thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng hoặc không phản ánh đúng tình hình thực tế. Với các thông tin liên quan đến Novaland trong thời gian tới, tập đoàn khuyến nghị các bên đối chiếu với nguồn chính thức hoặc liên hệ doanh nghiệp để xác minh trước khi đăng tải.

Novaland cũng cho biết sẽ xem xét các biện pháp pháp lý nếu tổ chức, cá nhân tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động kinh doanh và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Các biện pháp được đề cập gồm yêu cầu cải chính, gỡ bỏ thông tin, bồi thường thiệt hại và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL của Novaland biến động mạnh trong những ngày gần đây. Sau 8 phiên giảm liên tiếp, trong đó có 2 phiên giảm sàn, NVL hồi phục trong ba phiên giao dịch từ 30/9 đến 5/10.

Tuy nhiên, đà hồi phục nhanh chóng bị chặn lại khi cổ phiếu quay đầu giảm 2,84% trong phiên 6/10, xuống 10.250 đồng/cổ phiếu.

Tính từ đầu tháng 9, cổ phiếu NVL đã giảm hơn 21%, có thời điểm giao dịch dưới mệnh giá.

Cuối quý II/2026, Novaland có tổng nợ phải trả khoảng 193.420 tỷ đồng; riêng dư nợ vay khoảng 72.911 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026.

Hồi tháng 8, Công ty TNHH No Va Thảo Điền công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã NTDC H2227001, trị giá 2.300 tỷ đồng. Theo đó, No Va Thảo Điền cho biết chưa thể thanh toán hơn 1.056 tỷ đồng tiền gốc đến hạn do công ty chưa thu xếp được nguồn tiền.