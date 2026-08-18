Công ty TNHH No Va Thảo Điền vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã NTDC H2227001, trị giá 2.300 tỷ đồng.

Theo đó, No Va Thảo Điền cho biết chưa thể thanh toán hơn 1.056 tỷ đồng tiền gốc đến hạn do công ty chưa thu xếp được nguồn tiền.

Trái phiếu mã NTDC H2227001 có giá trị phát hành theo mệnh giá 2.300 tỷ đồng. Tại ngày thống kê 14/8/2026, giá trị dư nợ gốc còn lại của lô trái phiếu là 1.056,83 tỷ đồng.

Một chung cư do Novaland phát triển tại TPHCM. Ảnh: Anh Phương

Theo kế hoạch, ngày thanh toán theo nghĩa vụ của lô trái phiếu là 5/9/2027, trong khi ngày thanh toán theo kế hoạch được doanh nghiệp công bố là 14/8/2026 và ngày thanh toán thực tế cũng được ghi nhận là 14/8/2026. Lãi suất trả lãi trong kỳ ở mức 9,08%/năm.

Tổng số tiền No Va Thảo Điền phải thanh toán được xác định là 2.021,26 tỷ đồng, gồm phần gốc và các khoản liên quan. Tuy nhiên, tại thời điểm công bố, số tiền thanh toán đúng hạn được ghi nhận bằng 0 đồng. No Va Thảo Điền cho biết đã thanh toán gần 964,5 tỷ đồng nhưng khoản này được xác định là thanh toán chậm. Phần chưa thanh toán còn 1.057 tỷ đồng.

Về nguyên nhân chậm thanh toán, No Va Thảo Điền cho biết doanh nghiệp “chưa thu xếp được nguồn tiền”. Công ty đồng thời cho biết đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi, song chưa công bố kết quả đàm phán cụ thể.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu NTDCH2227001 được bảo đảm bằng 54 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Novaland, với tổng diện tích khoảng 93.240m2 tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (nay là phường Cát Lái, TPHCM). Đây là tài sản của công ty mẹ được sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ của No Va Thảo Điền.

Được thành lập năm 2008, No Va Thảo Điền là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp có trụ sở tại Khu đô thị Sunrise City North, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TPHCM.

No Va Thảo Điền được biết đến là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland). Theo Báo cáo thường niên 2025 của Novaland, tại cuối năm 2025, tập đoàn sở hữu 99,99% vốn tại No Va Thảo Điền, đưa doanh nghiệp này vào hệ thống 79 công ty con của Novaland.