Như VietNamNet đã đưa tin, mới đây, hàng loạt doanh nghiệp điện gió tại Quảng Trị đã gửi văn bản kiến nghị tới Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) đề nghị xem xét việc hạn chế cắt giảm công suất phát điện khả dụng.

Các doanh nghiệp này cho biết, cụm các nhà máy điện gió tại Quảng Trị bị cắt giảm công suất khả dụng gần đây, đặc biệt là giai đoạn từ cuối tháng 9/2025 đến nay đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các đơn vị phát điện.

Ghi nhận thực tế, trong các đợt cắt giảm gần đây, công suất bị giảm trung bình từ 20-90%, thậm chí có thời điểm cắt đến 99%, thời gian cắt giảm kéo dài. Các doanh nghiệp điện gió tại Quảng Trị nhấn mạnh đây là điều chưa từng xảy ra.

Điều đáng nói, nếu việc cắt giảm tiếp tục kéo dài trong tháng 11, tháng 12, doanh thu cả năm 2025 của các nhà máy điện gió sẽ bị sụt giảm từ 10-15%, thậm chí lên đến 20%, chưa kể đến những thời điểm cắt giảm trước đó.

“Nếu việc cắt giảm công suất phát điện tiếp tục kéo dài, sụt giảm doanh thu (10-20%) sẽ lớn hơn lợi nhuận định mức (5-10%). Khi đó, hiệu quả dự án sẽ giảm nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ không có khả năng trả nợ gốc lẫn lãi cho ngân hàng cũng như thanh toán chi phí vận hành, đảm bảo phúc lợi của người lao động và việc đóng góp ngân sách nhà nước. Nguy cơ đổ vỡ tài chính, thậm chí phá sản là hoàn toàn có thể xảy ra”, các doanh nghiệp điện gió lo lắng.

Về nguyên nhân cắt giảm công suất phát điện của các nhà máy, trong thông tin gửi các đơn vị phát điện và đơn vị quản lý lưới điện, NSMO dẫn thống kê từ Cục Khí tượng thủy văn Quốc gia, tháng 10 vừa qua đã ghi nhận 35 kỷ lục về mưa, trong đó có 20 kỷ lục về lượng mưa ngày và 15 kỷ lục về tổng lượng mưa tháng. Dự báo, tháng 11 tình hình mưa bão và áp thấp nhiệt đới có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, vào ngày 6-7/11, cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, mang theo lượng mưa lớn.

“Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành hệ thống điện quốc gia”, NSMO cho hay.

Theo NSMO, do tác động của bão và hoàn lưu bão số 13, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện tăng cao dẫn đến 80/122 hồ thủy điện với tổng công suất thủy điện phải xả lũ lên mức 16.000 MW (ngày 7/11).

Cùng thời điểm, nguồn điện gió cũng tăng cao, đạt mức 3.400-4.000 MW, cao hơn 2.000-3.000 MW so với các ngày trước đó. Trong khi đó, nhu cầu phụ tải ở mức thấp, một số phụ tải bị mất do ảnh hưởng của bão.

"Các yếu tố trên khiến hệ thống điện quốc gia xảy ra tình trạng thừa nguồn, quá tải diễn ra liên tục trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua", NSMO nói.

Để đảm bảo cân bằng cung - cầu và giữ tần số hệ thống điện quốc gia trong giới hạn cho phép, NSMO đã liên tục theo dõi, điều chỉnh huy động các nguồn điện. Theo đó, ở một số thời điểm, đơn vị này buộc phải giảm huy động cả các nhà máy thủy điện đang xả lũ và các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.

Việc này, theo NSMO là nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia nói chung và các nhà máy điện nói riêng.

Trước đó, các nhà đầu tư và doanh nghiệp điện gió kiến nghị Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan xem xét, nghiên cứu các giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc cắt giảm công suất phát điện của các nhà máy điện gió tại Quảng Trị.

Trường hợp bắt buộc phải cắt giảm, đề nghị EVN và NSMO xem xét công khai, minh bạch thông tin về thời gian và công suất cắt giảm đối với tất cả các loại hình nhà máy điện, bao gồm cả nhà nước, tư nhân và các thành phần kinh tế khác, cũng như giữa các loại hình như thủy điện, điện gió, điện mặt trời...