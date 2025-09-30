Mới đây, Blue Ridge Power - công ty thiết kế, cung ứng và xây dựng do nhà phát triển điện mặt trời quy mô lớn Pine Gate Renewables thành lập - đã nộp hồ sơ theo Đạo luật Thông báo Điều chỉnh và Đào tạo lại Lao động (WARN) cho bang Bắc Carolina (Mỹ), thông báo về việc sa thải hàng loạt nhân viên.

Đợt cắt giảm bao gồm 348 việc làm tại hạt Cumberland và 169 việc làm tại hạt Buncombe. Tổng cộng, 517 người đã bị mất việc, chiếm phần lớn trong số hơn 700 nhân sự của công ty. Trụ sở Blue Ridge Power đặt tại Asheville, Bắc Carolina.

“Blue Ridge Power đã phải đối mặt với những khó khăn về thị trường giống như toàn ngành năng lượng tái tạo, buộc chúng tôi phải dành nguồn lực đáng kể để hỗ trợ công ty”, thông cáo của Pine Gate Renewables viết.

Pine Gate cho biết, sau khi xem xét nhiều phương án, công ty buộc phải đưa ra quyết định khó khăn: giải thể dần Blue Ridge Power một cách có kiểm soát.

Đợt cắt giảm nhân sự này phản ánh khó khăn chung của toàn ngành năng lượng tái tạo Mỹ.

Được thành lập năm 2021, công ty đã đóng góp đáng kể vào việc bổ sung công suất điện mặt trời, bao gồm các dự án: điện mặt trời Trent River 108 MW ở Pollocksville ở Bắc Carolina; dự án Phobos 110 MW ở Middlesex; dự án Lick Creek 70 MW ở Walnut Cove và dự án Centerfield 98 MW ở Chesterfield ở Nam Carolina.

Theo thông tin trên website, công ty có dự án đang triển khai xây dựng tại 14 bang với tổng công suất 1,2 GW, đã hoàn thành 8 GW dự án điện mặt trời trên toàn nước Mỹ.

Thực tế cho thấy, việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch đã tăng trưởng nhanh gấp ba lần so với toàn bộ lực lượng lao động Mỹ kể từ năm 2020. Song, sự cản trở từ liên bang đang đặt tăng trưởng việc làm vào tình thế rủi ro, theo một báo cáo gần đây của tổ chức E2.

Năm 2025, tăng trưởng việc làm tiếp tục chậm lại, trong khi nhiều kế hoạch đầu tư vẫn bị hủy bỏ. Theo nghiên cứu của E2, từ tháng 1/2025 đến nay, các doanh nghiệp đã hủy bỏ hơn 22 tỷ USD đầu tư vào các nhà máy và dự án năng lượng sạch, vốn được kỳ vọng tạo ra 16.500 việc làm.

Đáng chú ý, Energy Innovation dự báo hơn 830.000 việc làm có thể mất đi do các thay đổi chính sách trong đạo luật One Big Beautiful Bill Act dưới thời chính quyền Trump.

Lực lượng lao động trong ngành năng lượng sạch tại Mỹ hiện đạt 3,56 triệu người. Năm 2024, 7% số việc làm mới ở Mỹ thuộc về năng lượng sạch, đồng thời chiếm tới 82% tổng số việc làm mới trong ngành năng lượng.

Tuy nhiên, số việc làm tạo ra trong năm 2024 ít hơn khoảng 50.000 so với năm 2023.

“Các con số này cho thấy vào cuối năm 2024, năng lượng sạch từng là một trong những lĩnh vực việc làm sôi động và giàu tiềm năng nhất ở Mỹ”, ông Bob Keefe - Giám đốc điều hành của E2, nhận xét. Tuy nhiên hiện nay, tăng trưởng việc làm trong ngành năng lượng sạch đang đứng trước rủi ro lớn, nguy cơ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.