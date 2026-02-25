Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng - NSƯT Kim Xuân Hiếu, ca sĩ Đào Tố Loan và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam mở đầu chương trình bằng những giai điệu hùng tráng của Đảng đã cho ta cả một mùa xuân (Phạm Tuyên). Tiếng đồng ca của hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc CAND vang lên đầy nội lực, gợi cảm giác thiêng liêng về những mùa xuân của đất nước.

Không khí ấy tiếp tục được đẩy cao với Bác đang cùng chúng cháu hành quân (Huy Thục). Những tiết tấu mạnh mẽ, dồn dập trong bản phối giao hưởng tạo nên bức tranh âm nhạc hào sảng, tái hiện khí thế của những năm tháng đấu tranh, đồng thời khơi dậy niềm xúc động về hình ảnh Bác Hồ luôn hiện diện trong trái tim dân tộc.

Ca sĩ Đào Tố Loan - Trường Linh.

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm diễn là Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao. Giọng soprano Đào Tố Loan hòa quyện cùng Trường Linh trên nền dàn dây mềm mại đã làm sống lại cảm xúc trong trẻo, thanh khiết của mùa xuân hòa bình. Ở đó, âm nhạc không chỉ kể câu chuyện của quá khứ mà còn nhắc nhớ về giá trị của tự do và niềm hạnh phúc giản dị.

Hà Nội - trái tim của cả nước hiện lên đầy thi vị qua chuỗi tác phẩm: Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Hà Nội mười hai mùa hoa (Giáng Son), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký) và Hà Nội ngày trở về (Phú Quang).

Bảo Yến trong Bài ca Hà Nội mang đến chất giọng dày, ấm, đậm màu ký ức. Gemma Nguyễn ở Hà Nội mười hai mùa hoa lại chọn cách thể hiện mềm mại như vẽ nên từng lớp hương sắc của thành phố. Thùy Dung với Trời Hà Nội xanh đem đến sự tươi sáng, bay bổng. Trường Linh ở Hà Nội ngày trở về khiến khán phòng lặng đi trong những nốt nhạc da diết như một cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa người con xa quê và thành phố thân yêu.

Ca sĩ Thu Lương và Lê Tuân.

Không chỉ Hà Nội, chương trình còn mở rộng biên độ cảm xúc với Tình ca Tây Bắc (Bùi Đức Hạnh). Thu Lương và Lê Tuân đã mang hơi thở núi rừng vào khán phòng, tiếng hát hòa cùng dàn nhạc như gió đại ngàn thổi qua những triền núi, mộc mạc mà hùng vĩ.

Không gian cổ điển thế giới với concerto Mùa xuân và Mùa hạ trích từ bản giao hưởng Bốn mùa của Vivaldi do NSND Bùi Công Duy độc tấu violin với kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc.

Bài ca Hy vọng (Văn Ký) qua tiếng hát Gemma Nguyễn vang lên như một lời khẳng định niềm tin bền bỉ. Đất nước tình yêu (Trần Lệ Giang) và Mùa chim én bay (Hoàng Hiệp) tiếp nối bằng sắc thái trẻ trung, rộn ràng, khắc họa hình ảnh một Việt Nam thanh bình, giàu khát vọng.

Đặc biệt, Hà Nội mùa xuân (Văn Ký) với sự kết hợp của Đào Tố Loan và Trường Linh khép lại mạch cảm xúc về Thủ đô bằng âm hưởng tươi sáng, đầy hy vọng.

NSND Bùi Công Duy.

Ở phần cuối, dàn nhạc đưa khán phòng vào không khí lễ hội châu Âu với Điệu Waltz hoàng đế của Johann Strauss II và Hành khúc Radetzky của Johann Strauss I. Những nhịp valse uyển chuyển rồi rộn rã, tưng bừng của bản hành khúc đã khiến khán giả không giấu được sự phấn khích. Nhiều người vỗ tay theo nhịp điệu Hành khúc Radetzky tạo nên khoảnh khắc giao hòa giữa nghệ sĩ và công chúng.

Đào Tố Loan và dàn nhạc thể hiện "Đảng đã cho ta cả một mùa xuân"

Ảnh: BTC