NSND Đinh Bằng Phi. Ảnh: Loan Lê

Gia đình báo tin vào 8h30' sáng 25/12, NSND Đinh Bằng Phi đã qua đời tại nhà riêng do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 88 tuổi.

NSND Đinh Bằng Phi sinh năm 1938, tốt nghiệp Trường Sư phạm Quốc gia Sài Gòn ra làm thầy giáo dạy các môn Văn, Sử, Địa nhưng không dứt nổi niềm đam mê nghệ thuật hát bội.

Biết ông có ý định rẽ lối, gia đình cấm cản, thậm chí chối bỏ nhưng NSND vẫn quyết theo đuổi bộ môn này.

65 năm kiên trì với hát bội, NSND Đinh Bằng Phi kinh qua đủ vị trí, từ soạn giả, đạo diễn, diễn viên, nhà nghiên cứu đến cố vấn nghệ thuật.

Ông sáng tác, chuyển thể gần 40 kịch bản: Trần Bình Trọng tuẫn tiết, Ngọc Kỳ Lân xuất thế, Xử án Bàng Quý Phi, Chất ngọc không tan, Chuyện tình Bảy Núi, Đào Mai tương ngộ, Dũng khí Đặc Đại Độ, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà... mang về hơn 10 giải thưởng sân khấu danh giá.

Cuốn Nhìn về sân khấu Hát bội Nam Bộ (1995) của ông được ví như nền móng nghiên cứu lịch sử hát bội Nam Bộ. Chính nghiên cứu này, nhiều người gọi ông là nhà “Hát bội học” hiếm hoi của phương Nam.

NSND cũng là thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ: soạn giả Trương Huyền, các NSƯT Kim Thanh, Ngọc Khanh, Linh Hiền, Ngọc Dung, Xuân Quan, nghệ sĩ Minh Khương... Học trò của ông hiện là những tên tuổi tiêu biểu của làng hát bội TPHCM.

Năm 2011, Đinh Bằng Phi được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND. Ông là nghệ sĩ hát bội thứ 3 ở TPHCM, sau NSND Năm Đồ và Thành Tôn, nhận danh hiệu cao quý này.

Đáng lưu ý, nếu như NSND Năm Đồ và Thành Tôn là "con nhà nòi", được ba mẹ truyền nghề thì Đinh Bằng Phi hoàn toàn là người "ngoại đạo", do say mê học hỏi, nghiên cứu mà thành sự nghiệp lớn.

5 năm nay, Đinh Bằng Phi mắc bệnh alzheimer, lúc nhớ lúc quên nhưng vẫn nhớ nghề, đồng nghiệp và học trò.