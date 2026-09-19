NSND Hương Dung và NSND Tâm Chính vui mừng ngày hội ngộ.

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trang trọng tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ XVII năm 2026 và Lễ Giỗ Tổ ngành Sân khấu dân tộc (ngày 12/8 âm lịch). Đây là dịp quan trọng để giới nghệ sĩ tri ân tiền nhân, nhìn lại chặng đường phát triển và khẳng định sứ mệnh của nghệ thuật sân khấu trong đời sống xã hội hiện đại.

Tri ân cội nguồn và tôn vinh khán giả

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh, ngày 12/8 âm lịch hằng năm là mốc thời gian truyền thống để những người làm nghề tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các bậc tiền nhân, Tổ nghề đã vượt qua định kiến xã hội để kiến tạo nên những loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo, làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

NSND Trịnh Thúy Mùi.

Ý nghĩa của Ngày Sân khấu Việt Nam không chỉ dừng lại ở tinh thần "uống nước nhớ nguồn" mà còn là dịp để mỗi nghệ sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công chúng và nền văn hóa nước nhà. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để giới sân khấu tri ân khán giả - những người luôn đồng hành, góp phần bảo tồn, phát huy tinh hoa nghệ thuật dân tộc và đóng góp vào sự phát triển của nền sân khấu cách mạng Việt Nam.

Nhận thức rõ giá trị cốt lõi đó, từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg lấy ngày 12/8 âm lịch làm Ngày Sân khấu Việt Nam. Từ đó đến nay, sự kiện này đã trở thành ngày hội lớn tôn vinh nền nghệ thuật nước nhà trên khắp mọi miền đất nước.

Động lực bứt phá từ những dấu ấn vượt trội

Năm 2026, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tiếp tục tập trung tạo dựng môi trường sáng tác thuận lợi, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và đẩy mạnh bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

NSND Trần Đức, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương, NSND Nguyễn Hải thắp nén tâm hương dân Tổ nghề tại trụ sở Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hội đã ghi dấu ấn với hàng loạt hoạt động sôi nổi. Từ nay đến cuối năm 2026, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình trọng điểm bao gồm: Trại sáng tác tại Tam Đảo, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng, Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo và Kịch nói toàn quốc, cùng công tác xét trao Giải thưởng nghệ thuật năm 2026.

Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, nghệ thuật sân khấu là tấm gương phản chiếu hiện thực và là tiếng chuông cảnh tỉnh cho con người. Tác phẩm sân khấu đóng vai trò truyền tải các lý tưởng, nguyên tắc đạo đức một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, góp phần hoàn thiện nhân cách con người.

NSND Hương Dung và NSND Tâm Chính vui mừng ngày hội ngộ.

Trước yêu cầu của xu thế hội nhập, sân khấu Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ khi tập trung phản ánh chân thực cuộc sống đương đại, miêu tả hình ảnh con người mới và làm sâu sắc thêm giá trị nhân văn. Bên cạnh việc ca ngợi cái đẹp, các tác phẩm cũng mạnh dạn đấu tranh, phê phán cái xấu, sự thoái hóa đạo đức, lối sống, góp phần ngăn chặn các tiêu cực xã hội và phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển sân khấu Việt Nam" cho các nghệ sĩ có nhiều đóng góp xuất sắc, khẳng định Ngày Sân khấu Việt Nam không chỉ là dịp tri ân quá khứ mà còn là điểm hẹn hướng tới tương lai sáng tạo của sân khấu nước nhà.