Sau một thời gian tạm ngừng đóng phim để chăm lo cho gia đình, Đại tá, NSND Thu Quế - gương mặt quen thuộc của sân khấu Nhà hát Kịch nói Quân đội xuất hiện nhiều hơn trên phim trường, gần đây nhất là Trạm cứu hộ trái tim, Buông.

Những ai nói tôi may mắn được phong Đại tá, NSND là chưa đúng

NSND Thu Quế hiện tại để tóc bạc tự nhiên.

- Công nghệ làm phim bây giờ đã thay đổi rất nhiều, sau một thời gian tạm dừng xuất hiện trên phim trường chị có thấy khó khăn khi bắt nhịp lại?

Tôi thấy không có vấn đề gì. Khi học sân khấu, chúng tôi đã được đào tạo đầy đủ. Một nghệ sĩ sân khấu có thể làm MC, đóng phim vì đã có nền tảng cơ bản. Nhiều người đóng phim rất tốt nhưng lại không thể diễn kịch được.

Khi đóng phim, đài từ vẫn cần sự nhấn nhá nhưng nhẹ hơn sân khấu. Các bạn trẻ trong Nam hay khen tôi "nói giọng trầm bổng, nhấn nhá rõ ràng". Còn nhiều bạn thoại đều đều, nghe thì tự nhiên thật nhưng chỉ hợp với vai nhẹ nhàng. Với các vai nặng ký, đài từ phải có trọng lượng hơn, thể hiện kỹ thuật biểu diễn.

- Có phải con đã lớn là lý do giúp chị thoải mái hơn khi trở lại với điện ảnh?

Đúng vậy, giờ tôi chuyên tâm vào nghề, đỡ bận hơn trước. Ngày xưa vừa đóng nhiều phim, vừa lo việc nhà, lại thêm đường xa nên rất vất vả. Muốn làm nghề tốt phải có sức khỏe và ý chí, không ngại khó, không sợ khổ.

Nghệ sĩ miền Bắc chúng tôi quen tự lập, không có trợ lý đi theo. Là nghệ sĩ trong quân đội càng phải giản dị, hòa đồng. Người ta hay nói "quân với dân như cá với nước", chính điều đó giúp tôi năng động và tự lo được mọi việc.

- Mới đây chị chia sẻ video vượt qua bài tập thể lực của đơn vị khiến nhiều người thích thú. Có lẽ môi trường quân đội đã rèn cho chị sức mạnh ý chí và thể lực?

Nghệ sĩ trong quân đội khác nghệ sĩ bình thường nhiều lắm. Chúng tôi từng đi biểu diễn ở những nơi xa xôi, khó khăn nhất, dấu chân người lính nghệ sĩ in khắp mọi miền. Giờ điều kiện tốt hơn nhưng ngày xưa gian khổ vô cùng.

Tôi là con út, nhà nghèo, 15-16 tuổi đã được tuyển vào đoàn nghệ thuật quân đội. Kỷ luật rất nghiêm, không có tuổi thơ đúng nghĩa. Năm 1985, đoàn đi biểu diễn 6 tỉnh miền Bắc, diễn trên chốt, có khi lấy ụ đất làm sân khấu. Tắm suối đêm lạnh buốt, ăn cùng bộ đội. Những ai nói tôi may mắn được phong Đại tá, NSND là chưa đúng. Thực ra đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực. Môi trường quân đội rèn cho tôi không sợ gian khổ, biết chiến thắng chính mình. Chỉ riêng việc duy trì tập thể dục mỗi ngày cũng là một chiến thắng rồi.

Hai vợ chồng ngang tài ngang sức nên luôn tôn trọng nhau

- Nghệ sĩ cũng là chiến sĩ, chồng chị - Đại tá, NSƯT Phạm Cường cũng là nghệ sĩ quân đội, như thế vợ chồng chị là "hai lần chiến sĩ", cuộc sống hẳn rất bận rộn?

Đúng thế, rất bận rộn nhưng cả hai vợ chồng tôi đều là nghệ sĩ quân đội nên hiểu và thông cảm cho nhau. Chúng tôi cùng là người lính, cùng chia sẻ niềm đam mê. Có hai con, mỗi lần đi công tác xa mà nghe tin con ốm, con ngã thương lắm nhưng vẫn phải mạnh mẽ. Khi đã có mục tiêu vì Tổ quốc, vì quân đội mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

- Con của người lính nghệ sĩ hẳn thiệt thòi hơn so với các bạn?

Dù bận rộn, tôi vẫn luôn dành thời gian cho con. Con muốn học nhạc, học bơi, học cờ vua hay patin, tôi đều sắp xếp để đồng hành. Tôi chưa bao giờ thuê giúp việc, khi ông bà ngoại còn khỏe thì đỡ còn hai vợ chồng thay nhau chăm con. Khi có ý chí và mục tiêu rõ ràng, mình sẽ vượt qua được hết.

- Chị từng lọt Top 10 "Người đẹp Hà Nội năm 1989", kỷ niệm đó với chị thế nào?

Năm ấy tôi mới 20 tuổi, đã có chồng và 1 con rồi (cười). Cuộc thi rất đơn giản, không cầu kỳ như bây giờ. Tôi chỉ nghĩ tham gia cho vui, ai ngờ lọt top 10. Hồi đó mọi thứ mộc mạc, chân thành lắm.

- Hẳn ngày ấy nhiều người theo đuổi chị lắm?

Đúng là có nhiều người để ý thật (cười lớn). Tôi không có nhiều mối tình đâu, anh Cường là người thứ hai và là người tôi lấy làm chồng luôn.

- Anh Cường có phải người lãng mạn?

Anh ấy điềm đạm, sâu sắc, luôn âm thầm quan tâm, chiều chuộng tôi dù không thể hiện ra ngoài nhiều. Sinh nhật tôi, anh thường âm thầm đặt bánh, mua hoa và đưa cả nhà đi ăn. Gia đình tôi giản dị, không thích phô trương.

Hai vợ chồng ngang tài ngang sức nên luôn tôn trọng nhau. Chúng tôi sống tình cảm nhưng cũng nghiêm khắc, con cái phải vào khuôn khổ. Tuy vậy, không khí trong nhà vẫn thoải mái.

Vợ chồng nghệ sĩ Thu Quế - Phạm Cường đều là nghệ sĩ mang hàm Đại tá.

- Nghe nói vợ chồng chị là "đại gia" trong làng diễn viên?

Không đâu, gia đình tôi chỉ có nhà để ở, có xe để đi, gọi là dư dả một chút thôi chứ không như mọi người nói đâu (cười).

- Chưa tới 60 tuổi, nhiều nghệ sĩ chú trọng ngoại hình còn chị sao chọn để tóc bạc tự nhiên như thế?

Tôi ở trong nhóm Tóc bạc lấp lánh đấy (cười). Nhiều người sợ xấu nên đi nhuộm tóc, còn tôi thì không. Tôi muốn tóc khỏe , da đầu khỏe. Đã là lính không sợ khổ, sợ xấu, tóc có bạc cũng phải chấp nhận.

Hôm qua tôi đi cắt tóc lại để kiểu tóc tém, bạn nhân viên nói "trẻ không ra trẻ, già không ra già", tôi chỉ cười. Mỗi người có một cách nhìn, người ta khen thì vui, chê cũng chẳng sao. Quan trọng là mình thấy bình yên với lựa chọn của mình.

- Chị có vẻ rất giản dị trong mọi lựa chọn?

Vì tôi nghĩ, giá trị và sự sang trọng không nằm ở vẻ ngoài. Tôi có ô tô nhưng thích đi xe điện để đi chợ, đi thăm mẹ. Đi trên đường thấy con chó bị thương, đi xe máy mới dừng lại giúp được, ngồi ô tô thì sao kịp. Tôi quen lối sống giản dị từ khi còn là người lính, tay chân không sơn móng, tóc buộc gọn, chỉ cần gọn gàng là đủ.

- Gần đây chị xuất hiện trên mạng xã hội, thậm chí còn nhảy rất chất, đăng lên TikTok?

Tôi vốn học nhảy từ hồi trẻ, ngày xưa không có công nghệ nên toàn tự tập, giờ thấy có điệu nhảy nào hot là tôi thử liền, vừa vui, vừa giữ tinh thần tươi trẻ. Nghệ sĩ mà, phải luôn vận động, luôn mới mẻ khán giả mới còn yêu chứ!

