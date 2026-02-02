Lần đầu tiên Hòa Minzy thuộc về chính mình

Hòa Minzy đã có fan concert đầu tiên sau gần 12 năm hoạt động âm nhạc, tự tay đầu tư và thiết kế từ A đến Z.

Sân khấu lớn với pháo hoa xuất hiện trong nhiều tiết mục.

Không phải ngẫu nhiên mà sân khấu rộng đến mức khiến cả các nghệ sĩ khách mời ngạc nhiên. Đức Phúc kể lại trong buổi duyệt, anh tưởng chiều dài chỉ khoảng một nửa so với thực tế của một fan concert. Nhưng sự thật là Hòa Minzy đã đầu tư một sân khấu có thể chứa gấp đôi số khán giả hiện tại - âm thanh ánh sáng đạt chuẩn liveshow quốc tế - chỉ để từng người trong khoảng 7.000 khán giả có thể xem được góc nhìn tốt nhất dù giá vé rẻ hơn nhiều.

Hòa Minzy trong tiết mục mở màn.

Chương trình mở màn bằng intro tổng kèm pháo hoa rực rỡ, dẫn vào Bật tình yêu lên - Hòa Minzy được treo lơ lửng trên không trung trong chiếc đầm đỏ lộng lẫy, ánh đèn và khói bao quanh. Khán giả đồng loạt reo hò và cuốn vào không khí của đêm diễn. Chưa kịp nguội cảm xúc, Hòa Minzy đã chuyển sang tiết mục Nàng tiên cá trong đầm màu tím hồng đính đá ánh kim, xung quanh là đoàn vũ công chuyển động nhịp nhàng như một đàn cá trong đại dương.

Nốt lặng đầu tiên đêm diễn khi Hòa Minzy kể lại câu chuyện của mình trong bộ váy cưới trắng. Cô cho biết cuối năm 2017, sau 4 năm không có bản hit nào, nữ ca sĩ đã nghĩ đến việc từ bỏ âm nhạc hoàn toàn. Hòa Minzy tự đặt ra một lời hứa với bản thân: nếu năm tiếp theo vẫn không thể có được một bản hit, cô sẽ dừng lại.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng gửi cho Hòa Minzy bài Rời bỏ mà sau đó trở thành bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Cô mặc chiếc váy cưới trắng, tay cầm ô trong mưa cát giả tuôn xuống trên sân khấu, Hòa Minzy hát lại bài hát cứu cả sự nghiệp.

Hòa Minzy trong tiết mục sử dụng mưa cát giả.

Sau Rời bỏ, cô không để cảm xúc nguội lạnh dẫn đến tiết mục Thất tình đừng nghe nhạc buồn - ca khúc mới sẽ ra mắt dịp Valentine năm nay, tiếp tục là Tìm một nửa cô đơn. Dẫn Quốc Thiên lên sân khấu với không khí của một đám cưới, cô nói hài hước giới thiệu chuyện tình yêu mới nhất chính là Quốc Thiên. Hai người đứng bên nhau - Quốc Thiên trong comple trắng ôm bó hoa, Hòa Minzy trong bộ váy rực rỡ, hát Hoa và váy như một đôi uyên ương trong ngày cưới.

Quốc Thiên và Ryhder trong concert của Hòa Minzy.

Đêm diễn còn dành bất ngờ khác cho ca khúc mới Sau đôi mắt cười do Hòa Minzy song ca với Rhyder sẽ ra mắt cho dịp Valentine sắp tới. Đây cũng là ca khúc mà cô gửi ý tưởng cho Rhyder và anh đã viết thêm để hoàn thiện. Hai người hát cùng nhau với tương tác ngọt ngào như một cặp đôi thật sự.

"Hòa liều" - sân khấu của sự gan dạ và di sản văn hóa

Một trong những tiết mục gây bất ngờ nhất đêm fan concert là Không thể cùng nhau suốt kiếp khi tái hiện câu chuyện tình lấy cảm hứng từ câu chuyện Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại. Trong tiết mục này, Hòa Minzy liều mình tham gia xiếc treo ở ngoài trời cùng diễn viên xiếc chuyên nghiệp.

Khoảnh khắc nguy hiểm của nữ ca sĩ trong concert.

Có lúc cô trong bộ áo dài đỏ nằm ngược đầu xuống, tóc bay tự do trong không trung và không có đai an toàn nào. Hòa Minzy giải thích muốn chứng minh mình xứng đáng với biệt danh "Hòa liều" mà nhạc sĩ Huy Tuấn đã đặt cho mình từ đầu sự nghiệp.

Hòa Minzy đu dây trong concert:

Tại sân khấu, nhạc sĩ Huy Tuấn nhớ lại ngày đầu gặp cô ở Học viện Ngôi sao: cô bé cuối cùng bước vào phòng thi. Nhưng ngay lúc đó, anh đã biết Hòa Minzy sẽ là ngôi sao. Với 30 chiếc cúp mà Hòa Minzy nhận được trong năm 2025 - trong đó có 7 cúp Làn Sóng Xanh cho Bắc bling, danh hiệu Nữ ca sĩ của năm và MV của năm - điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là số lượng giải thưởng mà là Hòa Minzy đã trở thành một người phụ nữ nhân hậu, một người mẹ kiên cường và một người nghệ sĩ tử tế.

Cùng với sự gan dạ, Hòa Minzy còn cho thấy trân trọng âm nhạc dân gian và văn hóa Việt Nam với Kén cá chọn canh, Thị mầu và Ô ăn gian - 3 tiết mục được đầu tư sản xuất rất lớn. Riêng Kén cá chọn canh đã là một bảo tàng màu sắc trên sân khấu: Hòa Minzy mặc bộ áo dài hồng xanh pha ánh tím múa trong mưa giấy bay. Trong Thị mầu, Hòa Minzy ngồi trên một vòng xoay treo trên cột cao, được các vũ công dùng sức tay để quay, giúp cô xuất hiện giữa không trung.

Đêm của những ngôi sao

Không chỉ là đêm của riêng Hòa Minzy, fan concert Bắc Bling còn là đêm của cả một "gia đình". Erik, Đức Phúc, Hòa Minzy đứng trên sân khấu, hát liên khúc Tết ấm áp. Trước đó, họ đã mua 100 vé để ủng hộ đêm diễn của đàn chị thân thiết.

Đức Phúc, Hòa Minzy và Erik

Trong concert, Erik xuất hiện đầu tiên trên sân khấu hát Ghen và Dù cho tận thế. Đức Phúc thể hiện riêng bài Người ở đừng về. Còn Suboi gây bất ngờ lớn nhất trong đêm khi xuất hiện cùng 8 hoa, á hậu trong một màn trình diễn lộng lẫy với sequin lấp lánh và cánh thiên thần trong tiết mục Phải ngoan mới được em thích.

Các hoa, á hậu nổi tiếng trình diễn trong concert:

Diễn viên hài Duy Khánh, sau hơn 10 năm đồng hành, chia sẻ rằng điều khiến anh tự hào nhất không phải là sự nổi tiếng của Hòa Minzy mà là sự trưởng thành của cô - từ một cô gái nhỏ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ.

Bùi Quỳnh Hoa, Thanh Thủy, Hương Giang catwalk trong chương trình.

Tiết mục kết đêm - Bắc Bling - là thanh âm lớn nhất của sự nghiệp Hòa Minzy với gần 300 triệu lượt xem trên YouTube. Cô mở đầu bằng màn đánh trống, rồi đứng bên NSƯT Xuân Hinh và Tuấn Cry, cùng hàng trăm diễn viên từ các em nhỏ và giáo viên trường Đặng Trần Côn đến nhóm múa dân gian - tất cả cùng hát, cùng nhảy và tạo nên một tiết mục với pháo hoa rực rỡ.

NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry và Hòa Minzy trong tiết mục kết thúc chương trình.

Đêm 1/2, Hòa Minzy đã chứng minh một điều: dù cô gọi đây là fan concert, nhiều khán giả không nghi ngờ thực lực về tổ chức và sự tâm huyết mà Hòa Minzy dành cho đêm diễn này. Nữ ca sĩ hé lộ sẽ tổ chức đêm diễn ở Hà Nội trong thời gian sắp tới.

Tiết mục "Bắc Bling":

