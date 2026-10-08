Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII gồm 15 thành viên. TS. NSND Phạm Anh Phương tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại Đại hội, TS. NSND Phạm Anh Phương nhấn mạnh, nghệ thuật múa Việt Nam luôn gắn bó với đời sống nhân dân và lịch sử dân tộc, được nuôi dưỡng từ kho tàng văn hóa dân gian phong phú cùng những giá trị truyền thống được nhiều thế hệ nghệ sĩ kế thừa và sáng tạo.

TS. NSND Phạm Anh Phương.

Theo ông, sự phát triển của khoa học công nghệ và môi trường kỹ thuật số đang làm thay đổi phương thức sáng tạo, truyền bá và tiếp nhận nghệ thuật. Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng tác phẩm và chủ động hội nhập quốc tế, nghệ thuật múa Việt Nam phải giải quyết bài toán kết hợp giữa gìn giữ bản sắc dân tộc với tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới, hiện đại, hấp dẫn công chúng.

Báo cáo tại đại hội, biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VII cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã tổ chức 6 trại sáng tác, tạo điều kiện để các nghệ sĩ khai thác chất liệu múa dân gian dân tộc, kết hợp với tư duy sáng tạo đương đại.

Biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh.

Nhiều chương trình, dự án nghệ thuật được triển khai, từng bước mở rộng không gian biểu diễn và tiếp cận công chúng. Tuần lễ Múa Việt Nam tiếp tục được phát triển thành hoạt động kết hợp các cuộc thi sáng tác múa dân gian dân tộc, tài năng biểu diễn, tài năng biên đạo với không gian liên hoan, giao lưu của các vũ đoàn, trung tâm đào tạo xã hội hóa và nghệ sĩ quốc tế.

Đáng chú ý, dự án phim múa Huyền sử Việt, hướng tới kỷ niệm 50 năm nghệ thuật múa Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025), đã lựa chọn 50 tác phẩm múa tiêu biểu theo dòng chảy lịch sử để chuyển thể thành phim. Việc này vừa tạo thêm phương thức lưu giữ, giới thiệu thành quả sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ, vừa góp phần đưa nghệ thuật múa đến với công chúng trên môi trường số.

Theo biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh, những hoạt động từ tập huấn, nghiên cứu lý luận đến điền dã, sưu tầm chất liệu múa ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành nguồn chất liệu nuôi dưỡng sự ra đời của những tác phẩm có giá trị.

Theo kế hoạch, Hội phấn đấu tổ chức 10 trại sáng tác và chuyến điền dã thâm nhập thực tế.

Từ thực tiễn đó, Hội đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức đầu tư sáng tác, tập trung nguồn lực cho các thể tài lớn như kịch múa, thơ múa, tổ khúc múa và những dự án nghệ thuật quy mô quốc gia thay vì phân tán nguồn lực vào các hoạt động riêng lẻ.

Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, Hội xác định phương hướng xuyên suốt là lấy sáng tạo nghệ thuật làm trung tâm, bản sắc dân tộc làm gốc rễ, chuyển đổi số làm đột phá, nâng cao chất lượng đội ngũ và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển.

Theo kế hoạch, Hội phấn đấu tổ chức 10 trại sáng tác và chuyến điền dã thâm nhập thực tế, đặt hàng 250 tác phẩm, kịch bản, công trình, đồng thời tập trung đầu tư cho 5 dự án nghệ thuật lớn. Các thể tài như kịch múa, thơ múa, tổ khúc múa được ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật và khả năng biểu đạt của tác phẩm.

Cùng với sáng tác, bảo tồn và phát huy giá trị múa dân gian dân tộc được xác định là một trong những trọng tâm. Hội đặt mục tiêu sưu tầm, phục dựng chất liệu múa của ít nhất 10 dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ mai một, từng bước xây dựng bản đồ dữ liệu múa dân gian Việt Nam và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về múa dân gian dân tộc, múa truyền thống Việt Nam.

Chuyển đổi số cũng được xác định là hướng đột phá trong nhiệm kỳ mới. Hội dự kiến xây dựng Đề án chuyển đổi số nghệ thuật múa Việt Nam giai đoạn 2026–2031, tiến tới số hóa 100% tư liệu di sản và đưa vào vận hành Kho dữ liệu số về nghệ thuật múa Việt Nam. Báo cáo chính trị cũng đề cập việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường trong xây dựng, khai thác và phổ biến dữ liệu nghệ thuật múa.