Diễn viên Đoàn Minh Tài nhận bằng thạc sĩ, vợ kém 16 tuổi cũng đón tin vui cùng ngàyĐoàn Minh Tài nhận bằng thạc sĩ, vợ anh - Sunny Đan Ngọc cũng đón tin vui khi nhận văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh cùng ngày, cả gia đình dành nhiều lời chúc mừng cho cặp đôi.
Sao Việt 14/9: Đại tá, NSND Thu Quế U60 gây chú ý với clip múa dẻo trên nhạc nền bài "Hôn môi xa".
Diễn viên Nhã Phương tỏa sáng tại sự kiện giữa ồn ào của ông xã Trường Giang.
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Tú Liên
Ảnh: FBNV