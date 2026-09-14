Sao Việt 14/9: Đại tá, NSND Thu Quế U60 gây chú ý với clip múa dẻo trên nhạc nền bài "Hôn môi xa".

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Người đẹp Diệp Lâm Anh phản ứng mạnh khi hình ảnh của con gái bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện nhãn hàng mà cô không được thông báo trước. 
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Kiện tướng dancesport Khánh Thi hôn đắm đuối chồng kém 11 tuổi - kiện tướng Phan Hiển bên biển Phú Quốc.

Diễn viên Nhã Phương tỏa sáng tại sự kiện giữa ồn ào của ông xã Trường Giang.

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Chuyên gia trang điểm Nhật Bình mang khoai lang - món khoái khẩu của danh ca Phi Nhung sinh thời - đến viếng chị.
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Nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương đưa con đi ăn nhà hàng.
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Diễn viên Lê Phương viếng mộ cố NSƯT Thanh Nga.
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Ca sĩ Quốc Đại biến hóa với nhiều màu sắc trong bộ ảnh mới.
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Ca sĩ Quang Vinh trong tạo hình cổ trang.
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Hoa hậu Giáng My thanh lịch, quý phái. 
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Diễn viên Quang Tuấn lạ lẫm trong bộ ảnh mới.

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Tú Liên

Ảnh: FBNV