Đoàn Minh Tài nhận bằng thạc sĩ, vợ anh - Sunny Đan Ngọc cũng đón tin vui khi nhận văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh cùng ngày, cả gia đình dành nhiều lời chúc mừng cho cặp đôi.