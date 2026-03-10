Album được phát hành dưới định dạng đĩa than gồm 8 sáng tác mới, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong hành trình sáng tác và sản xuất âm nhạc của nữ nghệ sĩ.

Nếu A Diary of Melody mang màu sắc như những trang nhật ký nội tâm thì River mở rộng hơn về trải nghiệm sống và suy niệm trưởng thành của người nghệ sĩ.

Album River gồm 8 sáng tác mới do Hoàng Quyên viết trong những năm gần đây, lấy cảm hứng từ các chuyến đi và quá trình chiêm nghiệm đời sống. Ca khúc mở đầu Chuyến đi trong nghĩ suy được xem như mạch nguồn cảm hứng dẫn dắt toàn bộ album.

Hoàng Quyên tại buổi giới thiệu album "River".

Theo Hoàng Quyên, những chuyến đi không chỉ là hành trình địa lý mà còn là hành trình nội tâm. Từ những trải nghiệm ấy, âm nhạc của River được hình thành như một dòng chảy của suy tưởng và cảm xúc.

"Thời gian qua tôi đi đến nhiều nơi, nhiều đất nước khác nhau. Nhưng đôi khi chuyến đi quan trọng nhất lại là chuyến đi trong suy nghĩ của mình. Khi tĩnh lặng, mình hiểu hơn về những lẽ tự nhiên của đời sống", nữ ca sĩ chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí.

Tên album cũng gắn với một kỷ niệm riêng của Hoàng Quyên. Cô kể, trong một chuyến đi, khi nhìn thấy dòng sông chảy trước mắt, cô chợt cảm nhận thiên nhiên như một người tri kỷ.

"Tôi tự hỏi dòng sông có hiểu nỗi buồn của mình không? Và tôi tin nó hiểu, bởi dòng sông ở đó, chứng kiến bao nhiêu sự việc, hiện tượng. Từ cảm xúc ấy, tôi viết nên ca khúc River và quyết định chọn nó làm tên album", cô nói.

Với Hoàng Quyên, dòng sông là biểu tượng cho dòng chảy của sự sống và sáng tạo - luôn biến đổi nhưng không bao giờ mất đi bản chất.

Trong River, các ca khúc của Hoàng Quyên không chỉ đến từ những chuyến đi mà còn từ những khoảnh khắc rất đời thường.

Nữ ca sĩ có lần bất chợt nhắn tin cho một người bạn với câu hỏi: "Anh sẽ làm gì vào một chiều cuối tuần mưa?". Sau khi gửi tin nhắn, cô nhận ra câu hỏi ấy chứa đựng nhiều cảm xúc hơn một lời rủ rê đi chơi cuối tuần đơn giản. Từ khoảnh khắc đó, ca khúc Anh sẽ làm gì vào một chiều cuối tuần mưa ra đời.

Hoàng Quyên cho biết nhiều sáng tác bắt đầu từ một câu hát hoặc một giai điệu nhỏ, sau đó phát triển dần thành bài hát hoàn chỉnh.

"Âm nhạc đến từ những khoảnh khắc rất đời thường. Khi mình đủ lắng nghe, bất cứ điều gì trong cuộc sống cũng có thể trở thành cảm hứng", cô chia sẻ.

Một ví dụ khác là ca khúc Những ngôi sao được viết sau khi cô nghe người em nói chuyện về nỗi lo "ế" và sự tự ti của người trẻ. Từ câu chuyện ấy, Hoàng Quyên viết nên thông điệp: mỗi người đều là một ngôi sao với ánh sáng riêng của mình.

Toàn bộ phần âm nhạc của River được hòa âm phối khí bởi giám đốc âm nhạc người Pháp Jean Sebastien Simonoviez. Quá trình sản xuất có sự tham gia của các nhạc công châu Âu và kỹ sư âm thanh Haro Gérard. Nhờ đó, album đạt tiêu chuẩn hi-end về chất lượng âm thanh, hướng đến trải nghiệm nghe tinh tế trên định dạng đĩa than.

Hoàng Quyên cho biết việc đầu tư sản xuất tại Pháp là lựa chọn có tính toán từ trước. Theo cô, chi phí tại các phòng thu chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay cũng không thấp hơn nhiều so với quốc tế.

"Tôi xác định con đường của mình là đầu tư nghiêm túc cho âm nhạc nên luôn chuẩn bị tinh thần cho những khoản chi như vậy", cô nói.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, trong quá trình thực hiện dự án, ê-kíp phòng thu tại Pháp đã dành cho cô nhiều sự hỗ trợ. Ban đầu họ chỉ là đối tác làm việc nhưng sau vài ngày làm việc cùng nhau đã trở nên thân thiết.

"Đến ngày thứ ba, vợ của chủ phòng thu còn nói sẽ giảm giá cho dự án vì thấy tôi là một nghệ sĩ trẻ yêu âm nhạc. Điều đó khiến tôi rất xúc động", Hoàng Quyên kể.

Sau khi hoàn thành dự án, chủ phòng thu thậm chí mời cô ở lại khu nhà dành cho nghệ sĩ phía sau studio để nghỉ ngơi mà không tính thêm chi phí. Với Hoàng Quyên, đó là một trải nghiệm đặc biệt.

NSND Hà Thuỷ, NSND Phạm Phương Thảo tới chúc mừng Hoàng Quyên.

Hơn một thập kỷ hoạt động âm nhạc, Hoàng Quyên (tên thật Hoàng Lệ Quyên, dân tộc Tày), không chỉ được biết đến với giọng nữ trầm (alto) hiếm có của nhạc Việt mà còn với những dự án nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Tính đến nay, cô đã phát hành nhiều album với các tác phẩm tự sáng tác, tổ chức concert tại Nhà hát Lớn Hà Nội và theo đuổi con đường sáng tạo độc lập. Với River, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng hành trình nghệ thuật bằng một dự án tinh tế, chỉn chu và hướng tới giá trị lâu dài.

Song song với phiên bản đĩa than, album River cũng được phát hành trên các nền tảng nhạc số từ ngày 11/3/2026.

Hoàng Quyên hát "Những chuyến đi trong nghĩ suy"