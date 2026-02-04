Tối 3/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt Đường lên phía trước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo Văn hóa tổ chức chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra trang trọng, xúc động.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp.

Đường lên phía trước quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, ca sĩ Đông Hùng, Đào Mác, Thu Hằng... cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Selena tạo nên những tiết mục giàu tính sử thi và nghệ thuật.

Chương trình mở màn bằng phần trình diễn tranh cát của nghệ sĩ Nguyễn Tiến, tái hiện những mốc son trên chặng đường vẻ vang của Đảng. Ngay sau đó, không khí hội trường bừng sáng với mashup Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi – Đảng cho ta một mùa xuân do Nhóm Thiên Thanh và vũ đoàn Selena thể hiện. Những giai điệu quen thuộc, hào sảng vang lên như lời khẳng định niềm tin son sắt của Nhân dân đối với Đảng.

Được cấu trúc thành 3 phần, Đường lên phía trước dẫn dắt người xem qua hành trình lịch sử, hiện tại và tương lai của đất nước.

Phần I - Con đường đã chọn khắc họa sự ra đời của Đảng và vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Ca sĩ Đào Mác cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện ca khúc Dấu chân phía trước như lời nhắc nhở về những bước đi kiên định của cách mạng Việt Nam.

NSND Quốc Hưng.

Giọng ca trầm ấm, hào sảng của NSND Quốc Hưng trong Người là niềm tin tất thắng khiến nhiều khán giả xúc động. Từng câu hát vang lên như lời tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và con đường Người đã chọn.

Với ca khúc Con đường ta chọn ca sĩ Đông Hùng gây ấn tượng và Niềm tin dâng Đảng da diết, sâu lắng do NSƯT Tân Nhàn thể hiện, khép lại phần I trong cảm xúc tự hào và tin yêu.

Phần II - Dấu ấn hôm nay phản ánh những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, qua các tiết mục ca múa nhạc và clip đồ họa.

Điểm nhấn của phần này là ca khúc Đất nước hôm nay do NSND Quốc Hưng song ca cùng ca sĩ Thu Hằng. Giai điệu hùng tráng, lời ca giàu hình ảnh đã vẽ nên một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, đầy sức sống.

Phần III - Đường lên phía trước hướng tới tương lai, nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối lý tưởng cách mạng và xây dựng đất nước.

Tài năng nhí Dương Đức Hải gây ấn tượng với mashup Hào khí Việt Nam - Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, thể hiện bản lĩnh và đam mê của thế hệ mới.

Phần giao lưu với Dương Đức Hải, vận động viên Đinh Phương Thành và hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc mang đến thông điệp về cống hiến, trách nhiệm và khát vọng sống đẹp của người trẻ hôm nay.

"Tất cả người con Việt Nam đều được sinh ra với sứ mệnh cống hiến cho quê hương đất nước. Đó là sống đẹp", hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nói.

Khép lại đêm nhạc, dư âm của những giai điệu, hình ảnh và câu chuyện vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả - như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của hôm nay đối với tương lai đất nước, để cùng nhau tiếp tục vững bước trên đường lên phía trước.

NSND Quốc Hưng thể hiện "Người là niềm tin tất thắng"

Ảnh: Trần Huấn