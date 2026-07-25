Chiều 25/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm TS.NSND Đỗ Quốc Hưng giữ chức vụ Giám đốc Nhạc viện TPHCM.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định cho NSND Quốc Hưng.

Lễ công bố diễn ra trang trọng tại Nhạc viện TPHCM với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng đại diện các cơ quan ban ngành, lãnh đạo các trường nghệ thuật và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Theo Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được chính thức điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhạc viện TPHCM với nhiệm kỳ 5 năm.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh việc bổ nhiệm tân Giám đốc là một bước ngoặt mới. Lãnh đạo Bộ VHTTDL kỳ vọng TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sẽ là nhân tố thúc đẩy Nhạc viện phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thứ trưởng cho rằng, với lợi thế tọa lạc tại TPHCM - trung tâm hội tụ 60-70% các chương trình nghệ thuật, giải trí của cả nước, Nhạc viện có đầy đủ điều kiện để nâng tầm chất lượng đào tạo, biểu diễn và vững bước khẳng định vị thế cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu quốc gia.

Đón nhận quyết định bổ nhiệm, NSND Quốc Hưng xúc động, coi đây là một cơ duyên lớn và một bước ngoặt đầy ý nghĩa trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình.

"Tôi đến đây không chỉ với vai trò của một người quản lý mà trước hết là với trái tim của một nghệ sĩ, một người thầy, một người đồng nghiệp luôn mong muốn được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng tất cả quý vị", tân Giám đốc chia sẻ.

Trên cương vị mới, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng khẳng định quyết tâm cùng Ban Giám đốc tiếp nối và phát huy nền tảng truyền thống gần 70 năm của nhà trường. Mục tiêu chiến lược trong thời gian tới là tiếp tục đưa Nhạc viện TP.HCM trở thành cầu nối vững chắc giữa truyền thống và hiện đại, kết hợp hài hòa bản sắc âm nhạc dân tộc với tinh hoa thế giới, qua đó đưa âm nhạc Việt Nam hội nhập sâu rộng.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, ông đặc biệt nhấn mạnh trọng tâm xây dựng một môi trường nghệ thuật đoàn kết, nhân văn. Theo ông, trách nhiệm của nhà trường không chỉ là truyền đạt tri thức nghề nghiệp mà còn phải bồi đắp nhân cách, khơi dậy đam mê và chắp cánh cho những ước mơ nghệ thuật của các tài năng trẻ.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Hà Nội, là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam. Nam nghệ sĩ từng tu nghiệp và được mời ở lại làm nghệ sĩ tại Nhà hát Opera Hannover (Đức) năm 1998 nhưng đã chọn trở về nước để cống hiến trọn vẹn cho nền nghệ thuật và giáo dục âm nhạc nước nhà.

NSND Quốc Hưng với MV "Thiên hùng ca bất tử"