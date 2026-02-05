NSND Quốc Hưng, Thu Hằng toả sáng với chùm ca khúc về đất nước hôm nay

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và đón Xuân Bính Ngọ 2026, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu chùm 6 ca khúc tâm huyết viết về quê hương, đất nước, mang đậm tinh thần thời đại và khát vọng phát triển của dân tộc.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, đây không phải những sáng tác riêng lẻ mà là một chỉnh thể nghệ thuật có cấu trúc tư tưởng xuyên suốt, phản ánh hành trình của đất nước từ chiều sâu văn hóa nội sinh đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Trong gần 100 tác phẩm đã sáng tác, 6 ca khúc này được xem như gia tài tinh thần, thể hiện tiến trình tư duy âm nhạc và tình yêu Tổ quốc của anh.

NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng.

Chuỗi tác phẩm mở đầu bằng ca khúc Tôi đi do ca sĩ Lê Anh Dũng thể hiện - một bản ballad giàu tính tự sự, nơi hình ảnh đất nước hiện lên qua những biểu tượng gần gũi như quê hương, đồng bào, con thuyền, ánh mắt. Tác phẩm khắc họa cái tôi dung hòa, hòa nhập vào đời sống chung.

Tiếp nối là Đất nước yêu người do NSND Quốc Hưng trình bày, mang tinh thần cộng đồng rõ nét, kết hợp chất trữ tình và hành khúc hiện đại. Ca khúc nhấn mạnh giá trị con người – những chủ thể làm nên đất nước, qua đó làm dịu đi sắc thái chính luận quen thuộc.

Đất ơi nở hoa (NSƯT Hoàng Tùng) đưa người nghe trở về cội nguồn văn hóa với âm thanh đàn bầu giàu tính biểu tượng. Trong khi đó, Đất nước vươn mình (NSƯT Đăng Dương) mang màu sắc cổ động đương đại, sử dụng nhịp điệu mạnh mẽ để khắc họa hình ảnh đất nước đang chuyển động, bứt phá và hướng tới tương lai.

Một dấu ấn khác là ca khúc Xin rạng ngời do NSND Quốc Hưng thể hiện, được xây dựng trên nền nhịp 6/8 mềm mại, giàu chất trữ tình cộng đồng. Tác phẩm như một lời nguyện thế tục, đề cao trách nhiệm gìn giữ căn tính dân tộc và giá trị nhân văn.

Điểm nhấn của chùm sáng tác là trường ca Đất nước hôm nay - tác phẩm dài hơn 8 phút, đa chương, đa giọng, tổng hợp các yếu tố cá nhân, cộng đồng, văn hóa và trách nhiệm xã hội. Ca khúc được thể hiện qua sự kết hợp của NSND Quốc Hưng (giọng nam trầm) và ca sĩ Thu Hằng (giọng nữ cao), cùng Dàn nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sự hòa quyện giữa thanh nhạc bác học và hòa âm giao hưởng hiện đại đã tạo nên bức tranh âm nhạc hùng tráng, giàu cảm xúc.

Đất nước hôm nay cũng được thực hiện thành MV cùng tên và trở thành điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Đường lên phía trước.

Thông qua chùm tác phẩm, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm thông điệp: đất nước không chỉ là quá khứ để hoài niệm mà là một thực thể đang chuyển động và vươn mình. Thay vì sử dụng khẩu hiệu trực diện, anh lựa chọn cách ngân ca để tình yêu Tổ quốc thấm sâu vào cảm xúc mỗi người.

Sao mai Quỳnh Anh kể chuyện mùa xuân Việt Nam trong album mới

Giải Nhì Sao Mai 2019 - ca sĩ Quỳnh Anh vừa ra mắt album phòng thu thứ 5 mang tên Em ơi mùa xuân đến rồi đó gồm 7 ca khúc mang đậm hơi thở mùa xuân gồm: Mùa xuân đến rồi đó, Nhớ về Hà Nội, Gửi anh một khúc dân ca, Mùa xuân nho nhỏ, Nhớ một chiều xuân, Anh cho em mùa xuân, Đi qua vùng cỏ non.

Album là bức tranh mùa xuân trải dài khắp 3 miền đất nước. Bên cạnh những giai điệu mang hơi thở xuân Bắc Bộ, người nghe còn bắt gặp mùa xuân phương Nam qua các ca khúc quen thuộc như Anh cho em mùa xuân, Nhớ một chiều xuân - nơi mùa xuân rực rỡ, ấm áp và đầy sức sống.

Ra mắt album với định dạng đĩa than vào dịp Tết Nguyên Đán 2026, ca sĩ Quỳnh Anh mong muốn gửi đến khán giả một lời chào xuân nhẹ nhàng mà sâu lắng, gợi mở những xúc cảm quen thuộc về đoàn viên, ký ức và những khởi đầu mới. Không đơn thuần là một album nghe Tết, đây là một dự án âm nhạc được nữ ca sĩ cùng ê-kíp thai nghén như một không gian thưởng thức - nơi mùa xuân Việt Nam được kể lại bằng ngôn ngữ Jazz đương đại, đầy cảm xúc.

Tên album Em ơi mùa xuân đến rồi đó được lấy cảm hứng từ câu hát mở đầu ca khúc Mùa xuân đến rồi đó của nhạc sĩ Trần Chung - một giai điệu đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Khi những thanh âm ấy cất lên, công chúng nhớ ngay tới phiên bản gắn liền với NSƯT Thu Phương - một tiếng hát gợi nhắc không khí Tết miền Bắc xưa, nơi mùa xuân ghé đến rất khẽ, rất chậm, trong cái se lạnh đầu năm, trong mùi hương trầm, bánh chưng và những cuộc sum họp gia đình.

Từ miền ký ức ấy, Quỳnh Anh mở ra hành trình âm nhạc của album như một lời thì thầm thân thương báo tin mùa xuân đã về.

Khởi đầu từ sắc xuân miền Bắc nhưng Em ơi mùa xuân đến rồi đó không bó hẹp trong một không gian địa lý hay cảm xúc đơn lẻ.

Dự án Em ơi mùa xuân đến rồi đó của Quỳnh Anh quy tụ nhiều nghệ sĩ Jazz tên tuổi quốc tế như: Kerry Politzer, Dan Pugach, Ron Jackson, Oli Hayhurst, Joseph Patrick Moore, Tony Guerrero, Eyal Sela… Sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Mỹ, Anh, Israel, Brazil… mang đến cho album những sắc màu âm nhạc đa dạng, giàu tính đối thoại văn hóa.

Trong đó, Kerry Politzer là nghệ sĩ piano jazz, nhà soạn nhạc và nhà giáo dục đến từ Portland, từng phát hành nhiều album với vai trò hòa âm phối khí, đồng thời cộng tác cùng các nghệ sĩ như George Colligan, Laura Dreyer và Portland Jazz Composers Ensemble. Tay trống Dan Pugach, nghệ sĩ người Israel từng đoạt giải Grammy, ghi dấu ấn với album Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence - tác phẩm giành giải Album Jazz xuất sắc nhất tại Grammy 2025...

Điều khiến nữ ca sĩ cảm thấy tự hào nhất là sự trân trọng mà các nghệ sĩ quốc tế dành cho âm nhạc Việt Nam. “Mỗi lần mình và ê-kíp giới thiệu là nghệ sĩ đến từ Việt Nam, các anh chị đều rất quý mến. Thậm chí có người còn chủ động đề xuất muốn tiếp tục đồng hành cùng Quỳnh Anh trong nhiều dự án gắn với âm nhạc Việt Nam hơn nữa”, cô nói.